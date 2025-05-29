ديوان الجريدة الرسمية يعقد ورشة عمل لمناقشة توصيات الأبحاث الفائزة في قطاع "تشريعات المرأة"



وتضمنت الورشة عروض للأبحاث الفائزة لهذا القطاع وهي: جريمة أعمال الدعارة والفجور عبر شبكة الإنترنت للباحثة أ. سارة ماجد أبو الحسن، وسبل حماية المرأة الفلسطينية وفقاً للقانون الإنساني الدولي للباحثين أ. ازاد نضال أبو السعود و أ. ضياء حسام سمارو، وبحث سبل حماية المرأة الفلسطينية وفقاً للقانون الدولي للباحثتين أ. آية ظاهر سمحان و أ. سندس عبد الله دحلة.



وخرجت الورشة بتوصيات من أهمها:



انشاء فريق لدراسة توصيات الأبحاث الفائزة بكافة القطاعات لإدراجها ضمن الاستراتيجيات الوطنية.



التركيز على موضوعات مستحدثة في العالم الافتراضي التي لم يتم تنظيمها في التشريعات الوطنية.



توسيع الفئة المستهدفة من المسابقة لتشمل طلاب كليات الحقوق في الجامعات الفلسطينية.



وتضمنت الورشة عروض للأبحاث الفائزة لهذا القطاع وهي: جريمة أعمال الدعارة والفجور عبر شبكة الإنترنت للباحثة أ. سارة ماجد أبو الحسن، وسبل حماية المرأة الفلسطينية وفقاً للقانون الإنساني الدولي للباحثين أ. ازاد نضال أبو السعود و أ. ضياء حسام سمارو، وبحث سبل حماية المرأة الفلسطينية وفقاً للقانون الدولي للباحثتين أ. آية ظاهر سمحان و أ. سندس عبد الله دحلة.وخرجت الورشة بتوصيات من أهمها:انشاء فريق لدراسة توصيات الأبحاث الفائزة بكافة القطاعات لإدراجها ضمن الاستراتيجيات الوطنية.التركيز على موضوعات مستحدثة في العالم الافتراضي التي لم يتم تنظيمها في التشريعات الوطنية.توسيع الفئة المستهدفة من المسابقة لتشمل طلاب كليات الحقوق في الجامعات الفلسطينية.

رام الله - دنيا الوطنافتتح رئيس ديوان الجريدة الرسمية ريم أبو الرب، يوم الأربعاء، الموافق 28 أيار/ مايو 2025م ورشة عمل لمناقشة توصيات الأبحاث الفائزة في قطاع تشريعات المرأة في الدورة الثانية من مسابقة البحث العلمي القانوني التي عقدت بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي بحضور ممثلين عن وحدات النوع الاجتماعي في الوزارات وممثلين عن المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.ورحبت أبو الرب بالحضور مؤكدة على أهمية هذه الورشة التي تخاطب المرأة الفلسطينية والتحديات التي تواجهها بشكل عام وبالأخص ما يمر به المجتمع الفلسطيني خلال العامين المنصرمين من العدوان على قطاع غزة والضفة الغربية، إذ تواجه المرأة في قطاع غزة أسوء الظروف في انعدام مقومات الحياة وغياب الحماية.وفي كلمتها، أكدت أبو الرب على أهمية التوصيات والمخرجات لهذه الورشة وأن ديوان الجريدة الرسمية سوف يأخذ بعين الاعتبار هذه التوصيات كما شكرت وزارة التربية والتعليم العالي والحضور على التزامهم وتفاعلهم البناء خلال مناقشة الأبحاث.