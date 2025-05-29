الاحتلال يطالب مستشفى العودة شمال قطاع غزة بالإخلاء الفوري

رام الله - دنيا الوطنأفادت مصادر طبية، اليوم الخميس، بأن جيش الاحتلال إنذارًا عاجلًا إلى إدارة مستشفى العودة في منطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة، يطالبهم خلاله بإخلاء المستشفى بشكل فوري.وأوضحت المصادر، في تصريح لها، أن المستشفى لا يزال يضم 97 شخصًا، بينهم 13 مريضًا ومصابًا، و84 من الكوادر الطبية والعاملين، ولم يتم تنفيذ الإخلاء حتى اللحظة.ويأتي هذا التهديد في ظل أوضاع إنسانية وصحية حرجة للغاية، مما يعرّض حياة المرضى والطاقم الطبي للخطر الشديد، في وقت يشهد فيه شمال القطاع تصعيدًا عسكريًا واسعًا.ومستشفى العودة من المؤسسات الطبية الخاصة التي تقدم خدماتها بقطاع غزة، وله فرعان، أحدهما وسط القطاع والآخر بمخيم جباليا، ورغم الإمكانات المحدودة بسبب الحصار الإسرائيلي والإبادة يواصل تقديم الرعاية للمرضى والمصابين بشكل محدود.ومنذ بدئه حرب الإبادة على القطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عمد الجيش الإسرائيلي إلى استهداف مستشفيات غزة ومنظومتها الصحية، وأخرج معظمها عن الخدمة، ما عرّض حياة المرضى والجرحى للخطر.