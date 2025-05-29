(يونيسف): نظام المساعدات الإسرائيلي الجديد في غزة "كارثة"

رام الله - دنيا الوطنوصفت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) نظام المساعدات الإسرائيلي الجديد في قطاع غزة بأنه "كارثة"، محذّرة من تفاقم الأزمة الإنسانية في ظل الانعدام الحاد للأمن الغذائي.وأكدت المديرة التنفيذية، في تصريح لها، الخميس، أن "نحو نصف مليون شخص في غزة يقفون على حافة المجاعة، مشيرة إلى أن مخزون المنظمة في القطاع محدود للغاية بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض على دخول المساعدات منذ شهرين".وأضافت أن خطة توزيع المساعدات الجديدة، التي تشرف عليها مؤسسة "غزة الإنسانية"، تهدد بتفاقم الأوضاع، حيث إن قلة عدد نقاط التوزيع ستجبر المدنيين على الابتعاد عن منازلهم، مما يعرضهم لخطر العنف".وشددت المديرة التنفيذية على ضرورة معالجة هذه التحديات فوراً لتفادي كارثة إنسانية متصاعدة في غزة.