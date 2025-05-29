دولي

بن غفير: سأنسحب من الحكومة إذا تجاوزتْ خطّي الأحمر

بن غفير: سأنسحب من الحكومة إذا تجاوزتْ خطّي الأحمر
وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال - المتطرف إيتماربن غفير
رام الله - دنيا الوطن
هدّد وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، المتطرف إيتمار بن غفير، الخميس، بالانسحاب من الحكومة إذا تم تجاوز "الخط الأحمر" الذي قال إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يدركه جيدًا، في إشارة إلى إمكانية وقف الحرب أو التوصل إلى صفقة لا تلبي شروطه.

وقال بن غفير في تصريحات صحفية: "لا يجوز لنا التراجع، وسيكون إيقاف القتال خطأً تاريخيًا"، مشددًا على أن "لا صفقة حاليًا يمكن أن تعيد جميع الرهائن، وعلينا الاعتراف بالحقيقة: نحن نبتعد أكثر عن إمكانية تحرير الباقين".

وأضاف: "موقفي من صفقات التبادل واضح جدًا، وأعتقد أننا يجب أن نستمر في عمليات السحق ومواصلة الانتصار".

كما وهدد وزير مالية الاحتلال، وزعيم حزب (الصهيونية الدينية)، المتطرف بتسلئيل سموتريتش بإسقاط الحكومة فوراً في حال اتضح أنها تتجه نحو إنهاء الحرب دون تحقيق ما اسماه "النصر الحاسم".

وبحسب صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، فإن سموتريتش اشترط للموافقة على أي صفقة، أن تكون "صفقة استسلام كاملة من حركة حماس تشمل الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة".

وفي المقابل، دعا زعيم المعارضة، يائير لابيد، الحكومة الإسرائيلية إلى قبول الخطوط العريضة التي نشرها صباح اليوم الوسيط الأميركي ستيف ويتكوف، مؤكدًا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتمتع منه بـ"شبكة أمان كاملة" تتيح له الموافقة على الخطة، حتى في حال محاولة سموتريتش وبن غفير إفشالها.

من جانبه، صرّح زعيم حزب (معسكر الدولة) بيني غانتس بأن الحكومة "لن تسقط بسبب صفقة التبادل"، مشددًا على أنه "لا يوجد لدى نتنياهو أي عذر" يمنعه من قبول الخطة.

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