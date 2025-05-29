شؤون فلسطينية

عائلات أسرى الاحتلال: لا توجد خطة حقيقية للحرب في غزة

عائلات أسرى الاحتلال: لا توجد خطة حقيقية للحرب في غزة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اتهمت عائلات أسرى الاحتلال في قطاع غزة، رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بالتقاعس عن اتخاذ قرار حاسم من شأنه أن يؤدي إلى صفقة شاملة تعيد أبنائهم المحتجزين.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلة، عن عائلات المحتجزين قولهم إن "نتنياهو اختار استمرار الحرب لاعتبارات خارجية". وأضافت "لا توجد خطة حقيقية للحرب في غزة، وما لم يُنجز خلال عام ونصف العام لن يُنجز لاحقًا".

من جانبه، دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، الحكومة الإسرائيلية إلى قبول مقترح الوسيط الأميركي ستيفن ويتكوف بشكل علني وفوري، مشددًا على أنه يمنح نتنياهو "شبكة أمان كاملة" للموافقة على المقترح، حتى في حال محاولة بن غفير وسموتريتش عرقلته.

في السياق ذاته، أفادت (القناة 13) الإسرائيلية أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سيعقد مساء اليوم اجتماعًا لبحث مقترح الصفقة الجديد والمفاوضات الجارية بشأن إطلاق سراح الأسرى.

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