الغرفة التجارية بقطاع غزة: نجدد رفض الآلية الإسرائيلية لإدخال المساعدات

رام الله - دنيا الوطنجدّدت الغرفة التجارية في قطاع غزة، رفضها للآلية الإسرائيلية المقترحة لإدخال المساعدات الإنسانية عبر شركة أمنية أميركية وبمناطق محددة داخل القطاع، مؤكدة أن هذه الآلية تتناقض مع المبادئ الإنسانية وتفتقر إلى العدالة في التوزيع.وأكدت الغرفة في بيان لها، الخميس، ثقتها الكاملة بالأمم المتحدة والمنظمات الدولية، التي أثبتت مهنيتها وكفاءتها في إدارة الأزمات الإنسانية، رغم العراقيل الكبيرة التي تواجهها خلال عملها في قطاع غزة.وفي سياق متصل، أفادت مصادر طبية باستشهاد تسعة مواطنين وإصابة 60 آخرين بجروح، خلال الـ48 ساعة الماضية، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مركز لتوزيع المساعدات في مدينة رفح.كما انتشلت طواقم الإسعاف جثامين ثلاثة شهداء: أحدهم في بلدة عبسان الجديدة شرق خان يونس، وآخر استشهد متأثرًا بجراحه التي أُصيب بها قبل يومين أثناء محاولته الوصول إلى مركز للمساعدات غرب مدينة رفح، فيما استُشهد الثالث قرب ميدان العلم غرب المدينة.وأُصيب عدد من المواطنين بجروح، برصاص الاحتلال، بالقرب من مركز لتوزيع المساعدات في ما يُعرف بـ"محور موراج" جنوب غرب خان يونس.