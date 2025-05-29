(حماس): المصادقة على إقامة 22 مستوطنة جديدة بالضفة تحدٍّ وقح للإرادة الدولية



ودعت الشعب الفلسطيني والمقاومة إلى "التصدي للمخططات الإجرامية ولعصابات المستوطنين الإرهابية بكل الوسائل المشروعة".



ويأتي ذلك، عقب إعلان وزارة جيش الاحتلال، مصادقة الحكومة على خطة لإنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، تتضمن إقامة تجمعات سكنية جديدة وتثبيت عدد من البؤر الاستيطانية غير القانونية.



وقالت الوزارة في بيان لها، إن "هذه الخطوة من شأنها أن تُعزز ما أسمته "السيطرة الاستراتيجية على كافة أنحاء يهودا والسامرة (الضفة الغربية)"، كما اعتبرت أن الخطة ستمنع قيام دولة فلسطينية". وفقًا لصحيفة (تايمز أوف إسرائيل).



وكشفت تقارير إسرائيلية أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (كابينيت) صادق، قبل نحو أسبوعين، على خطة لإقامة هذه المستوطنات، والتي تشمل تسوية الوضع القانوني لتسعة مواقع استيطانية قائمة وتحويلها إلى مستوطنات معترف بها رسميًا، إضافة إلى إنشاء مستوطنات جديدة في مناطق تُعتبر معزولة في عمق الضفة.





رام الله - دنيا الوطنأكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بأن المصادقة على إقامة 22 مستوطنة جديدة بالضفة تحدّ وقح للإرادة الدولية وخرق جسيم لقرارات الأمم المتحدة.وطالبت الحركة، خلال بيان لها، الخميس، المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عملية للتصدي لسياسات الضم والتوسع الاستيطاني التي تمثل جريمة حرب.