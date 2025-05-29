ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 54,249 شهيداً





وأشارت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي، إلى أن الإحصائية لا تشمل مستشفيات محافظة شمال قطاع غزة بسبب صعوبة الوصول إليها.



وأكدت أن عددًا من المفقودين ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.



وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 54,249 شهيدًا و123,492 إصابة، بعد إضافة 98 شهيدًا إلى الإحصائية التراكمية، وذلك عقب استكمال بياناتهم واعتمادهم من اللجنة القضائية.



كما أوضحت الوزارة أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 3,986 شهيدًا و11,451 إصابة.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية 67 شهيدًا، بينهم 5 شهداء جرى انتشالهم من تحت الأنقاض، إلى جانب 179 إصابة.