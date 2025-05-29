"الصحة" بغزة: 11 ألف مريض سرطان في قطاع غزة انقطعوا قسراً عن العلاج



وأوضحت الوزارة، خلال تصريح لها، الخميس، أن خدمات العلاج الكيماوي الوريدي والمتابعة الطبية لمرضى السرطان قد توقفت تماما في القطاع.



ولفتت إلى أن إخلاء المستشفى الأوروبي ومركز غزة للسرطان ضاعف حدة الوضع الكارثي للمرضى.



وقالت إن "5 آلاف مريض سرطان لديهم تحويلة عاجلة للعلاج في الخارج، إما للتشخيص أو للعلاج الكيميائي والإشعاعي، خاصة في ظل عدم توفر أجهزة التشخيص المبكر، إضافة إلى أن 64% من أدوية السرطان مفقودة".



وأضافت أن "مرضى السرطان باتوا محاصرين بأوضاع صحية واجتماعية ونفسية واقتصادية كارثية".









رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، بأن 11 ألف مريض سرطان في قطاع غزة انقطعوا قسراً عن العلاج والرعاية الصحية المناسبة، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي منع إدخال المستلزمات الطبية والأدوية.