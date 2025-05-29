سموتريتش يهدد بإسقاط الحكومة ولابيد يمنح نتنياهو شبكة أمان لقبول صفقة التبادل

رام الله - دنيا الوطنهدد وزير مالية الاحتلال، وزعيم حزب (الصهيونية الدينية)، المتطرف بتسلئيل سموتريتش بإسقاط الحكومة فوراً في حال اتضح أنها تتجه نحو إنهاء الحرب دون تحقيق ما اسماه "النصر الحاسم".وبحسب صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، فإن سموتريتش اشترط للموافقة على أي صفقة، أن تكون "صفقة استسلام كاملة من حركة حماس تشمل الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة".وفي المقابل، دعا زعيم المعارضة يائير لابيد الحكومة الإسرائيلية إلى قبول الخطوط العريضة التي نشرها صباح اليوم الوسيط الأميركي ستيف ويتكوف، مؤكدًا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتمتع منه بـ"شبكة أمان كاملة" تتيح له الموافقة على الخطة، حتى في حال محاولة سموتريتش وبن غفير إفشالها.من جانبه، صرّح زعيم حزب (معسكر الدولة) بيني غانتس بأن الحكومة "لن تسقط بسبب صفقة التبادل"، مشددًا على أنه "لا يوجد لدى نتنياهو أي عذر" يمنعه من قبول الخطة.