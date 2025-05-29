مستشفى شهداء الأقصى: جثامين شهداء مجزرة مخيم البريج وصلت متفحمة

رام الله - دنيا الوطنأكد المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى، أن قوات الاحتلال استخدمت أسلحة محرمة دوليًا خلال قصفها الأخير على مخيم البريج وسط قطاع غزة، ما أدى إلى وصول جثامين الشهداء إلى المستشفى في حالة تفحم كامل.وأشار المتحدث في تصريحات لقناة (الجزيرة) القطرية، الخميس، إلى أن الكارثة الصحية في القطاع تتفاقم، حيث خرجت 22 مستشفى عن الخدمة بشكل كامل، ما يشل القدرة على تقديم الرعاية الصحية للجرحى والمرضى. ووصف الوضع في مستشفيات قطاع غزة بأنه "كارثي"، في ظل انعدام الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية، ما ساهم في انتشار الأمراض والأوبئة بين السكان.وأوضح أن نحو 70 ألف طفل في القطاع مهددون بالموت جراء سوء التغذية، في حين يحتاج أكثر من 11 ألف مريض إلى علاج فوري، وسط استمرار منع الاحتلال إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية.