إعلام الاحتلال: نتنياهو يعقد اجتماعاً مساء اليوم لبحث مقترح الصفقة الجديد

إسرائيل لن تمنح ضمانات لإنهاء الحرب لكنها ستبدأ مفاوضات جدية مع حركة حماس إذا جرى توقيع هذا الاتفاق.



ووفق القناة، يتضمن المقترح تنفيذ صفقة تبادل تشمل إطلاق سراح تسعة أسرى إسرائيليين أحياء و18 جثمانًا، يتم تسليمهم على مرحلتين خلال أسبوع. وفي المقابل، تلتزم إسرائيل بوقف إطلاق نار لمدة 60 يومًا، تُجرى خلالها مفاوضات مكثفة لإنهاء الحرب.



وأوضحت أن المقترح يتيح لإسرائيل، في حال فشل المفاوضات، استئناف القتال أو مواصلة الحوار مقابل إطلاق سراح أسرى إضافيين. كما ينص على أن تُعاد مسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية للأمم المتحدة، بدلاً من شركة أمريكية كانت تدير العملية مؤخرًا، بالإضافة إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التي سيطر عليها خلال عملية (العزة والسيف).

وفي سياق متصل، كشفت (القناة 12) الإسرائيلية، أبرز تفاصيل المقترح الجديد الذي طرحه المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، بهدف التوصل إلى تهدئة بين إسرائيل وحركة (حماس) في قطاع غزة.