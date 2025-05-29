3 إصابات بينها طفل ومسنة خلال اقتحام الاحتلال المغير شمال شرق رام الله

رام الله - دنيا الوطنأصيب ثلاثة مواطنين، اليوم الخميس، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة المغير شمال شرق رام الله.وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها تعاملت مع إصابة طفل بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في منطقة الرقبة، وآخر لمواطن (55 عامًا) بالمطاط في اليد، ومسنة (75 عامًا) تم الاعتداء عليها بالضرب، ونُقلوا إلى المستشفى.وأشارت مصادر محلية، إلى أن المستوطنين هاجموا المزارعين وأصحاب الأغنام في سهل مرج سيع شرق البلدة.وكانت قوات الاحتلال قد هدمت منزل المواطن أنور سميح النعسان وأجبرت أسرته على إخلائه، وجرفت الحديقة التابعة للمجلس القروي.وتتعرض قرية المغير لاعتداءات متكررة من المستوطنين، يتخللها إشعال النار في أراضٍ مزروعة بالقمح في "سهل الرفيد"، إلى جانب مهاجمة المزارعين والحصادين خلال عملهم في تلك الأراضي.