واشنطن وطهران تقتربان من التوصل إلى اتفاق شامل

رام الله - دنيا الوطنأفادت شبكة "سي أن أن" الأميركية أن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران باتت قريبة من التوصل إلى اتفاق شامل، في إطار المفاوضات المستمرة حول البرنامج النووي الإيراني.ووفقًا للمصادر، يُرجح أن تُعقد الجولة المقبلة من المفاوضات في منطقة الشرق الأوسط، دون الكشف عن موقع محدد حتى الآن.من جهته، صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن المفاوضين الأميركيين أجروا "محادثات جيدة للغاية" مع الوفد الإيراني مطلع الأسبوع، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تسعى لإبرام اتفاق يُنهي خطر تطوير إيران لسلاح نووي.وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت يوم الجمعة الماضي عن إجراء مباحثات "بناءة" مع الجانب الإيراني، في ختام الجولة الخامسة من المحادثات التي جرت في العاصمة الإيطالية روما، مؤكدة إحراز "تقدم إضافي" في هذا المسار.