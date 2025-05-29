دولي

إيلون ماسك يعلن انسحابه من إدارة ترامب

إيلون ماسك يعلن انسحابه من إدارة ترامب
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك، الأربعاء، انتهاء مهمته في إدارة الرئيس دونالد ترامب، بعدما قاد خلال الأشهر الماضية "هيئة الكفاءة الحكومية"، وهي وحدة أُنشئت بهدف تقليص الإنفاق الحكومي.

وفي منشور على منصته "إكس"، شكر ماسك ترامب على منحه الفرصة للمساهمة في جهود الإصلاح المالي، مضيفًا: "مع انتهاء فترة عملي المحددة كموظف حكومي خاص، أود أن أشكر الرئيس ترامب على هذه الفرصة". وتابع: "مهمة هيئة الكفاءة الحكومية ستتطور لتصبح جزءًا من ثقافة العمل الحكومي مستقبلاً".

وجاء إعلان ماسك في ظل تصاعد الخلافات مع إدارة ترامب، خاصة بعد طرح مشروع قانون إنفاق ضخم تعتبره الإدارة خطوة لتعزيز الاقتصاد، فيما يراه ماسك تهديدًا لجهود الإصلاح وتقليص العجز.

وفي تصريحات لشبكة "سي بي إس نيوز"، قال ماسك: "بصراحة، أشعر بخيبة أمل لرؤية هذا القانون الذي يفاقم عجز الموازنة ويقوّض عمل الهيئة". وأضاف أن الهيئة أصبحت "كبش فداء" وسط خلافات داخلية حول أسلوب إدارة الإنفاق.

وكان مشروع القانون قد أُقر في مجلس النواب الأسبوع الماضي، ويتضمن إعفاءات ضريبية وتخفيضات في الإنفاق، لكن منتقديه يحذرون من أنه سيؤدي إلى تقليص برامج الرعاية الصحية وزيادة العجز الوطني بنحو 4 تريليونات دولار خلال عشر سنوات.

من جهته، حاول البيت الأبيض التقليل من حدة الخلافات، من دون الإشارة المباشرة إلى ماسك، مشددًا على استمرار التزام الإدارة بخفض الإنفاق "دون المساس بالخدمات الأساسية".

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