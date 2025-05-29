شؤون فلسطينية

ارتفاع عدد الصحفيين الشهداء في غزة إلى 221 شهيدا

ارتفاع عدد الصحفيين الشهداء في غزة إلى 221 شهيدا
رام الله - دنيا الوطن
 قالت نقابة الصحفيين، إن عدد الصحفيين الشهداء ارتفع في قطاع غزة إلى 221 شهيدا، عقب استشهاد الزميل الصحفي معتز محمد رجب مساء الأربعاء.

وأدانت نقابة الصحفيين في بيان لها، جريمة اغتيال الزميل الصحفي معتز رجب، الذي ارتقى شهيدًا أثناء تأديته واجبه المهني في تغطية الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق أبناء شعبنا، حيث استهدفت طائرات الاحتلال مركبة مدنية في شارع النفق بمدينة غزة، ما أدى إلى استشهاده على الفور.

وأكدت النقابة أن هذا الاستهداف الدموي المتكرر للصحفيين والطواقم الإعلامية الفلسطينية يأتي في إطار سياسة ممنهجة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، بهدف إسكات الصوت الحر، وفرض التعتيم الإعلامي على جرائمه، ومنع إيصال الرواية الفلسطينية إلى العالم. وبينت أن عدد شهداء الأسرة الصحفية ارتفع منذ بداية العدوان الإسرائيلي إلى (221) شهيدًا من الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي، في جريمة متواصلة وتُعد خرقًا صارخًا لكل الأعراف والمواثيق الدولية التي تضمن الحماية للصحفيين أثناء النزاعات.

وطالبت النقابة، المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيقات جادة وسريعة في جرائم الاحتلال ضد الصحفيين الفلسطينيين، وإصدار أوامر اعتقال فورية بحق قادة الاحتلال المسؤولين عن هذه الانتهاكات، ووسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية بتكثيف التغطية الإعلامية للجرائم المرتكبة بحق الصحفيين، وتسليط الضوء على معاناة الصحافة الفلسطينية التي تدفع أرواح أبنائها ثمنًا للحقيقة.

وقالت إن استشهاد الزميل رجب يمثل جريمة جديدة تضاف إلى سجل الجرائم الأليمة لفرسان الكلمة والصورة، مؤكدة أن هذه الجرائم لن تُسكت الحقيقة، ولن تُرهِب الأقلام الحرة التي قررت أن تبقى شاهدة على الظلم والعدوان، وصوتًا لشعبنا الأعزل الذي يتعرض للإبادة الجماعية.

أخبار ذات صلة

ارتفاع عدد الصحفيين الشهداء في غزة إلى 221 شهيدا

ارتفاع عدد الصحفيين الشهداء في غزة إلى 221 شهيدا

&quot;الأغذية العالمي&quot;: استئناف توزيع الطحين على العائلات مباشرة بجميع مناطق قطاع غزة قريباً

"الأغذية العالمي": استئناف توزيع الطحين على العائلات مباشرة بجميع مناطق قطاع غزة قريباً

الأونروا تكشف تفاصيل إعدام الاحتلال لأحد موظفيها في غزة

الأونروا تكشف تفاصيل إعدام الاحتلال لأحد موظفيها في غزة

أربع دول أوروبية: ندعو لقبول فلسطين عضوا كاملاً بالأمم المتحدة

أربع دول أوروبية: ندعو لقبول فلسطين عضوا كاملاً بالأمم المتحدة

الأمم المتحدة: غزة أكثر الأماكن جوعاً على وجه الأرض

الأمم المتحدة: غزة أكثر الأماكن جوعاً على وجه الأرض

&quot;حل وسط&quot; بين حماس وإسرائيل: ويتكوف متفائل وترامب يدعو الأطراف للموافقة

"حل وسط" بين حماس وإسرائيل: ويتكوف متفائل وترامب يدعو الأطراف للموافقة

الاحتلال يستهدف مستشفى الشفاء بغزة والصليب الأحمر الميداني في خان يونس

الاحتلال يستهدف مستشفى الشفاء بغزة والصليب الأحمر الميداني في خان يونس

إسرائيل ترفض مقترح حماس وتُعرقل جهود التوصل إلى اتفاق قبل عيد الأضحى

إسرائيل ترفض مقترح حماس وتُعرقل جهود التوصل إلى اتفاق قبل عيد الأضحى

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

ارتفاع عدد الصحفيين الشهداء في غزة إلى 221 شهيدا

ارتفاع عدد الصحفيين الشهداء في غزة إلى 221 شهيدا

أربع دول أوروبية: ندعو لقبول فلسطين عضوا كاملاً بالأمم المتحدة

أربع دول أوروبية: ندعو لقبول فلسطين عضوا كاملاً بالأمم المتحدة

الأمم المتحدة: غزة أكثر الأماكن جوعاً على وجه الأرض

الأمم المتحدة: غزة أكثر الأماكن جوعاً على وجه الأرض

الاحتلال يستهدف مستشفى الشفاء بغزة والصليب الأحمر الميداني في خان يونس

الاحتلال يستهدف مستشفى الشفاء بغزة والصليب الأحمر الميداني في خان يونس

إسرائيل ترفض مقترح حماس وتُعرقل جهود التوصل إلى اتفاق قبل عيد الأضحى

إسرائيل ترفض مقترح حماس وتُعرقل جهود التوصل إلى اتفاق قبل عيد الأضحى

مرصد حقوقي: الاحتلال حوّل نقاط توزيع المساعدات في رفح لساحات إعدام ميداني

مرصد حقوقي: الاحتلال حوّل نقاط توزيع المساعدات في رفح لساحات إعدام ميداني

بابا الفاتيكان يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة

بابا الفاتيكان يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة

600 يوم على حرب الإبادة: مؤشرات كارثية تعصف بالمشهد الصحي في غزة

600 يوم على حرب الإبادة: مؤشرات كارثية تعصف بالمشهد الصحي في غزة

منوعات

أمينة خليل تحتفل بزفافها في سرية تامة

أمينة خليل تحتفل بزفافها في سرية تامة

بعد فيديو &quot;التحرش&quot;.. نادين نجيم تهدد باللجوء للقضاء

بعد فيديو "التحرش".. نادين نجيم تهدد باللجوء للقضاء

تامر حسني يكشف عملية احتيال واسعة باسمه في بلد عربي

تامر حسني يكشف عملية احتيال واسعة باسمه في بلد عربي

بعد عاصفة من الجدل.. باسم ياخور في دمشق لأول مرة منذ سقوط الأسد

بعد عاصفة من الجدل.. باسم ياخور في دمشق لأول مرة منذ سقوط الأسد

سوريا:ملابسات تخريب حفل فني للمطرب محمد الشيخ في إدلب

سوريا:ملابسات تخريب حفل فني للمطرب محمد الشيخ في إدلب

حفل شاكيرا يثير أزمة صحية في أمريكا.. مخاوف من تفشي مرض فيروسي شديد العدوى

حفل شاكيرا يثير أزمة صحية في أمريكا.. مخاوف من تفشي مرض فيروسي شديد العدوى

أسانج يخطف الأنظار بمهرجان كان بقميص يحمل أسماء 4986 طفلاً قتلوا بغزة

أسانج يخطف الأنظار بمهرجان كان بقميص يحمل أسماء 4986 طفلاً قتلوا بغزة

أحمد السقا يفاجئ جمهوره بإعلان انفصاله عن مها الصغير بعد 26 عاماً من الزواج

أحمد السقا يفاجئ جمهوره بإعلان انفصاله عن مها الصغير بعد 26 عاماً من الزواج

استشهاد الممثلة الفلسطينية ابتسام نصار و13 فردًا من عائلتها

استشهاد الممثلة الفلسطينية ابتسام نصار و13 فردًا من عائلتها

اليوتيوبر الهندية الحسناء ملهوترا في قبضة الأمن بتهمة التجسس لصالح باكستان

اليوتيوبر الهندية الحسناء ملهوترا في قبضة الأمن بتهمة التجسس لصالح باكستان

عربي

المفتي الجعفري في لبنان: عندما نحصل على طائرات أف 35 عندها نناقش سلاح المقاومة

المفتي الجعفري في لبنان: عندما نحصل على طائرات أف 35 عندها نناقش سلاح المقاومة

برلماني مصري يحذر من مخطط لدفع سكان غزة نحو رفح واقتحام الحدود المصرية

برلماني مصري يحذر من مخطط لدفع سكان غزة نحو رفح واقتحام الحدود المصرية

كاتس: دمّرنا &quot;الطائرة الأخيرة&quot; للحوثيين في غارات للجيش على مطار صنعاء

كاتس: دمّرنا "الطائرة الأخيرة" للحوثيين في غارات للجيش على مطار صنعاء

الجزائر تفكك شبكة إجرامية دولية تمتهن تهريب الأدوية وتزوير النقود والشعوذة

الجزائر تفكك شبكة إجرامية دولية تمتهن تهريب الأدوية وتزوير النقود والشعوذة