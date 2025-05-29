سموتريتش: لن أسمح بصفقة في غزة

رام الله - دنيا الوطنعبّر وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، الأربعاء، عن معارضته الشديدة لأي صفقة جزئية للإفراج عن الأسرى لدى حركة "حماس"، واصفاً هذه الخطوة بأنها "جنون محض" من شأنها أن تمنح الحركة فرصة لالتقاط أنفاسها.وفي تصريحات نقلتها صحيفة تايمز أوف إسرائيل، هاجم سموتريتش، وهو أحد أبرز رموز اليمين المتطرف في الحكومة، المقترحات التي يتم تداولها بشأن صفقة محتملة، قائلاً: "لن أسمح بحدوث مثل هذا الأمر. سيكون من الجنون تخفيف الضغط في هذا التوقيت وتوقيع صفقة جزئية".وأكد سموتريتش أن حماس "تخضع لضغط هائل" نتيجة تكثيف الهجمات الإسرائيلية وآلية توزيع المساعدات الجديدة في قطاع غزة، داعياً إلى الاستمرار في تضييق الخناق على الحركة حتى تقبل ما وصفه بـ"صفقة استسلام كاملة".وجاءت تصريحات سموتريتش بعد إعلان المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، عن تفاؤله حيال مقترح أمريكي جديد يسعى إلى تحريك مفاوضات صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس.تصريحات سموتريتش أثارت ردود فعل داخل الائتلاف الحاكم، إذ أكد وزير الخارجية جدعون ساعر، دون تسمية أحد، أن "القرارات بشأن صفقات الرهائن يجب أن تُتخذ بناءً على المصالح الوطنية وليس تحت تأثير التهديدات السياسية".يشار إلى أن سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير هددا في وقت سابق بالانسحاب من حكومة بنيامين نتنياهو في حال تم التوصل إلى اتفاق يُنهي الحرب في غزة، وهو ما قد يؤدي إلى انهيار الحكومة الإسرائيلية الحالية.