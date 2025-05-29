هزة أرضية بقوة 5.5 درجات تضرب جنوب إيران

رام الله - دنيا الوطنقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي يوم الخميس إن زلزالا شدته 5.5 درجة ضرب جنوب إيران.وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 27 كيلومترا.وفي مارس الماضي، ضرب زلزالا بقوة خمس درجات منطقة نطنز في إقليم أصفهان بوسط إيران، حيث يوجد موقع نووي رئيسي.وأشارت التقارير إلى عدم وقوع إصابات جراء الزلزال، لكنه أدى لتحطم نوافذ عدة وحدات سكنية في عدد من القرى.يذكر أن إيران تتعرض من وقت لآخر لزلازل وهزات أرضية بقوة مختلفة، نظرًا لوقوعها فوق منطقة فوالق رئيسة.