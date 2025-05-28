شؤون فلسطينية

"الأغذية العالمي": استئناف توزيع الطحين على العائلات مباشرة بجميع مناطق قطاع غزة قريباً

"الأغذية العالمي": استئناف توزيع الطحين على العائلات مباشرة بجميع مناطق قطاع غزة قريباً
رام الله - دنيا الوطن
أعلن برنامج الأغذية العالمي، مساء اليوم الأربعاء، عزمه استئناف توزيع الطحين على العائلات في قطاع غزة خلال الفترة القريبة المقبلة، بما في ذلك المحافظات الشمالية.

وقال البرنامج في بيان صحفي إنه ومنذ "19 أيار / مايو رفضت السلطات الإسرائيلية السماح للبرنامج بتسليم دقيق الصمح وغيره من الإمدادات الغذائية مباشرة إلى العائلات، ولقد عمل البرنامج بلا كلل للحصول على تصريح لاستئناف العمل بالتوزيع على العائلات مباشرة، لأننا نعتقد أن هذه الطريقة الصحيحة والأكثر أمنا لدعم العائلات في غزة".

ودعا المجتمع إلى توحيد الجهود والعمل معا لدعم إيصال وتوزيع الطعام بهدوء ونظام إلى جميع العائلات الفلسطينية في جميع أنحاء غزة.

وأضاف: "ندرك مدى صعوبة هذه الفترة عليكم ومدى حاجة العائلات الى الغذاء العاجل ولن يغير برنامج الأغذية العالمي التزامه تجاه العائلات الفلسطينية ولكن لتوزيع هذه الامدادات الحيوية يجب أن نكون قادرين على الوصول الى جميع الناس بأمان ودون أي معيقات".

وتابع: " لقد أدت الهجمات الأخيرة على شاحنات المساعدات والمستودعات ومقدمي الخدمات العالمين في المجال الإنساني الى تعريض العمليات الإنسانية والاهم من ذلك المجتمع الى مخاطر شديدة".

وأوضح أن السرقات والفوضى والعنف تجاه قوافل المساعدات الإنسانية ستحرم الأرامل والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن من الحصول على الغذاء الذي هم في أمس الحاجة له كما ستجعل عمليات إيصال وتوزيع المساعدات أصعب.

وأكد البرنامج بذله كل ما في وسعه لجلب المساعدات الغذائية واستئناف الدعم المباشر للعائلات "وبدون التعاون المجتمعي القوى لن يتمكن البرنامج من تنفيذ عمليات التوزيع بطريقة آمنة وكريمة".



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