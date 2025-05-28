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المفتي الجعفري في لبنان: عندما نحصل على طائرات أف 35 عندها نناقش سلاح المقاومة

المفتي الجعفري في لبنان: عندما نحصل على طائرات أف 35 عندها نناقش سلاح المقاومة
رام الله - دنيا الوطن
قال المفتي الجعفري الممتاز في لبنان الشيخ أحمد قبلان، إنه حين يحصل لبنان على طائرات أف 35 و"منظومات ثاد" عندها "نناقش سلاح المقاومة الذي قاد أعقد المعجزات لتحرير وحماية لبنان".

ولفت قبلان في بيان إلى أن "المنطق السيادي يقول: لا سلاح شرعيا أكثر من شرعية السلاح الذي حرر لبنان وما زال يحميه، وبمنطق الأرض والتاريخ والتحرير"، مشددا على أن "لا شرعية فوق شرعية سلاح المقاومة والجيش اللبناني، وحين يحصل لبنان على طائرات أف 35 و"منظومات ثاد" عندها نناقش "سلاح المقاومة" الذي قاد أعقد المعجزات لتحرير وحماية لبنان".

وتوجه إلى رئيس الحكومة نواف سلام قائلا: "أنت بموقع أبوي للبلد والمواقف الاستفزازية لا تفيد أبدا، ومن باب الأخلاقيات التاريخية أقول: أنت رئيس حكومة لبنان بفضل دعم الثورة الإيرانية للمقاومة التي حررت لبنان واستعادت الدولة والأرض وهزمت إسرائيل والمفروض شكر من وقف مع لبنان بلحظة الشدة لا التنديد به".

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