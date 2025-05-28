شؤون فلسطينية

أربع دول أوروبية: ندعو لقبول فلسطين عضوا كاملاً بالأمم المتحدة

أربع دول أوروبية: ندعو لقبول فلسطين عضوا كاملاً بالأمم المتحدة
رام الله - دنيا الوطن
دعت إسبانيا وأيرلندا وسلوفينيا والنرويج في بيان مشترك، مساء اليوم الأربعاء، إلى قبول فلسطين بالأمم المتحدة كعضو كامل العضوية.

كما دعت إلى الاعتراف بفلسطين خطوة نحو تنفيذ حل الدولتين، مؤكدة التزامها المتجدد بتنفيذ حل الدولتين، بعد عام من اعترافها الرسمي بدولة فلسطين.

وقالت إنه في إطار اجتماع مجموعة "مدريد+"، اجتمعنا اليوم لتجديد وتعزيز الالتزام الدولي بتنفيذ حل الدولتين، والتأكيد على أن الدولة الفلسطينية القابلة للحياة والمتصلة جغرافياً، ضمن حدود معترف بها دوليًا، والمكوّنة من قطاع غزة والضفة الغربية وعاصمتها القدس الشرقية، هي وحدها القادرة على تلبية التطلعات الوطنية المشروعة، وتحقيق متطلبات السلام والأمن لكل من الشعب الفلسطيني والشعب الإسرائيلي.

وتابعت أن لهذا الالتزام أثر لا يمكن إنكاره على الديناميكيات الدولية المتعلقة بالصراع في غزة، إذ ساهم في خلق زخم جديد نحو تنفيذ حل الدولتين. وبعد سنوات طويلة من الجمود، لم يعد تنفيذ حل الدولتين والاعتراف بفلسطين مجرد موقف أخلاقي سليم، بل أصبح أيضًا خطوة ضرورية لإحياء روح تطبيق هذا الحل.

وأكدت "إيمانها بأن مؤتمر السلام الدولي، المقرر عقده في 17 حزيران/يونيو المقبل تحت رعاية الأمم المتحدة وبرئاسة مشتركة بين فرنسا والمملكة العربية السعودية، يشكل ليس فقط فرصة، بل أيضًا الإطار الأنسب للمضي قدمًا في تنفيذ حل الدولتين".

وذكرت بأن الاعتراف بدولة فلسطين هو خطوة أخرى في طريق تنفيذ حل الدولتين، داعية جميع أعضاء المجتمع الدولي إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لجعل هذا الحل واقعًا، بما في ذلك الاعتراف الفردي بدولة فلسطين من قبل من لم يفعل ذلك بعد، ومنح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة، ودعم اتفاق بين الطرفين يتضمن اعترافًا متبادلاً بين فلسطين وإسرائيل، وإن المجتمع الدولي يتحمل واجبًا واضحًا في تغيير الواقع الحالي على الأرض، والذي أدى إلى دوامة لا تنتهي من العنف والدمار.

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