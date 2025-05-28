عضو في الكنيست تتباهى بمفاتيح مقر "الأونروا" المُغلق في القدس..فيديو

رام الله - دنيا الوطنرفعت عضو الكنيست الإسرائيلي يوليا مالينوفسكي مفاتيح وقفل الباب الرئيسي لمقر وكالة "الأونروا" في القدس خلال جلسة برلمانية اليوم، متفاخرة بإغلاقه.وعرضت مالينوفسكي، المنتمية لحزب "إسرائيل بيتنا"، القفل أمام أعضاء الكنيست، مُشيرة إلى أنها صاحبة مشروع قانون "حظر أنشطة الأونروا" الذي يصنف الوكالة كـ"منظمة إرهابية".يأتي ذلك بعد اقتحام إسرائيليين، يوم الاثنين الماضي، مقر الوكالة في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، ووصفت "الأونروا" الحادث بأنه "استفزاز".من جانبه، أدان مدير الوكالة في الضفة الغربية، رولاند فريدريش، الاقتحام، ووصفه بـ"الانتهاك الجديد لالتزامات إسرائيل كعضو في الأمم المتحدة، والتي تتضمن حماية منشآت الوكالة وتسهيل عملها الإنساني".وأوضح فريدريش في منشور على "إكس" أن المجموعة المُقتحمة ادعت أنها "تحرر" المقر بمناسبة "يوم القدس"، الذي يُحييه الإسرائيليون ذكرى "توحيد المدينة".بدورها، كتبت مالينوفسكي على المنصة ذاتها: "أشعر اليوم بالفخر لأنني ساهمت في تحرير المقر السابق للأونروا في قلب القدس"، مضيفةً في خطاب موجه للحكومة الإسرائيلية: "نحن هنا، وأنتم مدعوون لرؤية كيف نطبق السيادة".وفي سياق متصل، حذر المفوض العام لـ"الأونروا"، فيليب لازاريني، من تدهور الوضع المالي للوكالة، قائلاً: "نواجه أزمة مالية حادة، ونحتاج إلى دعم عاجل لضمان استمرار عملياتنا بعد الشهر المقبل".وأضاف لازاريني أن النظام الجديد لتوزيع المساعدات في غزة يفرض على السكان "السفر لمسافات طويلة للحصول على الغذاء"، مؤكدا أن "310 من موظفي الوكالة قُتلوا منذ بداية الحرب على القطاع".