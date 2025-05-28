الأمم المتحدة: غزة أكثر الأماكن جوعاً على وجه الأرض

رام الله - دنيا الوطنوصف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، قطاع غزة، بأنه "أكثر الأماكن جوعا على وجه الأرض"، مضيفا أن الأمم المتحدة، مستعدة لإدخال المساعدات إلى القطاع "فورا وعلى نطاق واسع".جاء ذلك في حوار للناطق باسم (أوتشا)، يانس لاركيه، اليوم الأربعاء، مع موقع "أخبار الأمم المتحدة"، وقال فيه إن الأمم المتحدة لديها قرابة 180 ألف منصة متنقلة من المواد الغذائية وغيرها من المساعدات المنقذة للحياة، جاهزة لدخول غزة.وأضاف: "دفعت الجهات المانحة حول العالم ثمن الإمدادات بالفعل، وتم تخليصها جمركيا والموافقة عليها، وهي مستعدة للانطلاق، ويمكننا إدخال المساعدات إلى غزة فورا على نطاق واسع".ووصف لاركيه قطاع غزة بأنه "أكثر الأماكن جوعا على وجه الأرض"، مشيرا إلى أن "الوقت ينفد بسرعة كبيرة، والأرواح تُزهق كل ساعة" في القطاع.وذكر أن "الأمم المتحدة لديها خطة ناجحة، كما اتضح خلال وقف إطلاق النار عندما دخلت عشرات الآلاف من الشاحنات القطاع وأوصلت المساعدات إلى كل شخص".وبتجويع متعمد يمهد لتهجير قسري، وفق الأمم المتحدة، دفعت إسرائيل 2.4 مليون فلسطيني إلى المجاعة، بإغلاقها معابر قطاع غزة منذ الثاني من آذار/ مارس بوجه المساعدات الإنسانية، ولاسيما الغذاء.