شؤون فلسطينية

"حل وسط" بين حماس وإسرائيل: ويتكوف متفائل وترامب يدعو الأطراف للموافقة

"حل وسط" بين حماس وإسرائيل: ويتكوف متفائل وترامب يدعو الأطراف للموافقة
رام الله - دنيا الوطن
أعرب المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، عن تفاؤله إزاء فرص التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة، معلنًا أن واشنطن بصدد إرسال مقترح جديد يتضمن ورقة شروط تسعى لتحقيق تهدئة مؤقتة تمهيدًا لحل دائم.

وقال ويتكوف، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يحمل "انطباعات إيجابية جدًا" حول إمكانية تحقيق هدنة، مؤكداً أن الولايات المتحدة تقترب من تقديم الوثيقة الرسمية التي تهدف إلى إنهاء القتال في القطاع.

بدوره، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة "تتعامل مع الوضع في غزة، حيث يتم تقديم الطعام إلى السكان"، مضيفاً: "نحن نبلي بلاءً حسنًا في غزة وإيران، ويتعين على الأطراف أن توافق على الوثيقة التي قدمها ويتكوف".

وجاءت هذه التصريحات عقب إعلان "حماس" التوصل إلى اتفاق مبدئي مع ويتكوف على "إطار عام" يتضمن وقفًا دائمًا لإطلاق النار، وانسحابًا كاملاً للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، إلى جانب تشكيل لجنة مهنية لإدارة شؤون القطاع بعد الاتفاق. كما نص المقترح على تبادل أسرى، يشمل إطلاق سراح عشرة من الرهائن الإسرائيليين وجثامين قتلى، مقابل الإفراج عن عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين، بضمان من الوسطاء.

و أفادت قناة i24NEWS أن المقترح لم يُنقل بعد رسميًا إلى الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، مشيرة إلى أن الوثيقة تستند إلى مشاورات أجراها ويتكوف مع وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، ومحادثات أجراها الوسيط القطري بشارة بحبح مع ممثلي "حماس" في الدوحة.

من جهتها، نقلت قناة "كان" العبرية عن مصادر مطلعة أن المفاوضات شهدت في الأيام الأخيرة تطورًا إيجابيًا، مع لقاءات مكثفة بين الوسطاء وممثلي الطرفين، مؤكدة أن هذه الفترة توصف بـ"الحاسمة" لإتمام صفقة التبادل.

ووفق ما نقلته القناة، عرضت الولايات المتحدة على "حماس" ضمانات بإجراء مفاوضات لإنهاء الحرب خلال فترة التهدئة، إلى جانب ضمان وقف إطلاق النار من جانب إسرائيل طوال هذه المدة. ولم تعارض تل أبيب هذا المقترح، لكنها اشترطت الإفراج عن عشرة أسرى أحياء خلال الأسبوع الأول، وتسليم جثامين القتلى خلال مدة وقف النار.

أما عن تفاصيل الهدنة، فقد أشارت القناة 12 العبرية إلى أن الخلاف القائم يتعلق بمدتها، إذ تطالب "حماس" بمدة تمتد لـ90 يومًا، بينما تتراوح المقترحات بين 60 و70 يومًا. كما لا يزال هناك جدل حول مراحل إطلاق سراح الأسرى، حيث تم الاتفاق على إطلاق سراح الأسرى على مرحلتين ،لكن الخلاف الحالي يتمحور حول إذا ما كان يجب إطلاق نصفهم في اليوم الأول للهدنة والنصف الآخر في اليوم الأخير ،أو تقريب مواعيد الإفراج لضمان نجاح الخطوة.

ومن المتوقع، وفق مراسلة قناة "كان"، جيلي كوهين، أن يتم تسليم المقترح الأمريكي خلال الـ24 ساعة المقبلة، على أن يتضمن صيغة توفيقية بين الطرفين، تشمل الإفراج الفوري عن نصف المختطفين وضمان استمرار الهدنة حتى في حال تعذر التوافق على إنهاء الحرب.

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