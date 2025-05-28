ترمب يؤكد: حذرت نتنياهو من ضرب إيران



وكان مسؤولون أميركيون قد كشفوا عن تباين إدارة ترمب وحكومة نتنياهو بشأن المباحثات مع إيران بشأن برنامجها النووي.



وذكروا أن ترمب ونتنياهو خاضا نقاشا متوترا على وقع تخطيط وعزم إسرائيلي على ضرب المنشآت النووية الإيرانية لإفشال التفاوض.



ونقلت صحيفة (نيويورك تايمز) الأميركية عن مسؤولين في واشنطن قولهم إن التلويح الإسرائيلي بالهجوم دفع ترمب إلى التحدث مع نتنياهو الأسبوع الماضي، محذرا إياه من اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يعرض المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن اتفاق نووي جديد للخطر.



وأوضح المسؤولون الأميركيون الذين نقلت عنهم الصحيفة أن "مكالمة هاتفية متوترة واحدة على الأقل بشأن إيران جرت بين ترمب ونتنياهو الذي قال للرئيس الأميركي إن "ضعف إيران لن يدوم طويلا وإن الوقت مناسب لشن هجوم عليها".



في المقابل، قال ترمب لنتنياهو إن "ضعف إيران يجعل هذه اللحظة مثالية للتفاوض".



وأبلغ المسؤولون (نيويورك تايمز) بأن "نتنياهو هدد بتقويض المفاوضات بشأن نووي إيران بضرب منشآتها الرئيسية"، لكن مكتبه نفى الأنباء عن محادثة متوترة مع ترامب بشأن تخطيط إسرائيل لضرب منشآت إيران لتخريب المباحثات.





رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من شن ضربة عسكرية ضد إيران "لأنها قد تعرقل الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامج طهران النووي".وكشف ترمب، في تصريحات صحفية، الأربعاء، عن جزء من النقاش الذي دار بينه مع نتنياهو بهذا الخصوص، حيث أكد أنه أخبره بأن أي خطوة ضد إيران ليست ملائمة.وأضاف ترمب: "أبلغته بأنه سيكون من غير المناسب فعل ذلك الآن لأننا قريبون جدا من التوصل إلى حل الآن"، مشيرا إلى أنه "يمكن أن يتغير ذلك في أي لحظة".وأكد أن الإيرانيين يريدون اتفاقا "وهذا سيحافظ على الكثير من الأرواح، حيث يمكننا حينئذ تدمير المختبرات الإيرانية عند الاقتضاء بدون صواريخ أوخسارة في الأرواح".