الاحتلال يستهدف مستشفى الشفاء بغزة والصليب الأحمر الميداني في خان يونس

رام الله - دنيا الوطنشن طيران الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، غارة استهدفت ساحةً أمام قسم الولادة بمستشفى الشفاء في مدينة غزة، دون أن يُبلغ عن وقوع إصابات حتى اللحظة.و أعلنت وزارة الصحة في غزة أن مستشفى الصليب الأحمر الميداني في منطقة المواصي بمدينة خان يونس تعرّض صباح اليوم لإطلاق نار مباشر من قوات الاحتلال، ما أدى إلى وقوع إصابات بين المرضى والمراجعين، وسط حالة من الذعر داخل أروقة المستشفى.وأدانت الوزارة بشدة استمرار استهداف الاحتلال للمستشفيات والمرضى أثناء تلقيهم العلاج، معتبرة أن هذه الهجمات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.كما ناشدت الوزارة المؤسسات الدولية والجهات المعنية التدخل العاجل من أجل تأمين الحماية للمرافق الطبية والكوادر الصحية والمرضى في ظل استمرار العدوان.