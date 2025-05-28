دولي

احتجاجا على حرب غزة: تشيلي تسحب ملحقين من بعثتها في تل أبيب

احتجاجا على حرب غزة: تشيلي تسحب ملحقين من بعثتها في تل أبيب
رام الله - دنيا الوطن
 قالت الحكومة التشيلية، إن سفارتنا في إسرائيل أبلغت السلطات الإسرائيلية اليوم الأربعاء، بسحب الملحقين العسكريين والدفاعيين والجويين الذين كانوا يخدمون في بعثتنا في تل أبيب.

ويأتي القرار الذي تم تنسيقه بين وزارتي الخارجية والدفاع، بسبب الوضع الإنساني الخطير للغاية الذي يواجهه السكان الفلسطينيون في قطاع غزة، نتيجة للعملية العسكرية غير المتناسبة والعشوائية التي يشنها الجيش الإسرائيلي، فضلاً عن العراقيل المستمرة أمام السماح بدخول المساعدات إلى الأراضي الفلسطينية .

وطالبت الحكومة التشيلية، إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، واحترام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

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