نتنياهو: اغتلنا محمد السنوار وسنحقق "النصر المطلق" على حماس

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، خلال خطاب ألقاه في الكنيست، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتال محمد السنوار، شقيق قائد حركة حماس في غزة، يحيى السنوار، مشيرًا إلى أن إسرائيل في "منعطف دراماتيكي" نحو القضاء على القدرات الحكومية والعسكرية لحركة حماس، على حد تعبيره.وخلال جلسة "40 توقيعًا"، سخر نتنياهو من الانتقادات التي وجهتها له المعارضة، قائلاً: "تحدثتم عن انعدام الإنجازات؟ هل فقدتم صوابكم؟ أأنتم تعيشون على هذا الكوكب أم على كوكب آخر؟". وأضاف أن حكومته "حققت إنجازات غير مسبوقة في جبهات عدة"، واعتبر أن إسرائيل "غيرت وجه الشرق الأوسط ورسخت مكانتها كقوة إقليمية".وأشار نتنياهو إلى أن حكومته صمدت في وجه "ضغوط هائلة" من الداخل والخارج، وتمسكت بأهداف الحرب المعلنة: تدمير قدرات حماس، إعادة الأسرى الإسرائيليين، ونزع سلاح غزة، قائلاً: "هذا هو النصر المطلق الذي نعمل على تحقيقه".وفي ما يخص ملف الأسرى، كشف نتنياهو أن 20 رهينة ما زالوا على قيد الحياة في قطاع غزة، فيما يُعتقد أن 28 قد قتلوا، مشيرًا إلى أن إسرائيل تمكنت من استعادة 197 رهينة بفضل الضغط العسكري المتواصل على حماس.واختتم نتنياهو خطابه بالتأكيد على أن "الشعب يدعمنا"، وأنه سيواصل العمليات العسكرية حتى تحقيق "نصر كامل"، متهمًا المعارضة بمحاولة تقويض جهوده عبر "تشويه سمعته"، في وقت قال إنه "يعمل بلا كلل" لتحقيق أهداف الحرب، وفق تعبيره.