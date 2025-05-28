حماس: توصلنا لاتفاق مع ويتكوف على إطار عام بشأن غزة وننتظر الرد النهائي



وقالت الحركة في تصريح صحفي، إن الاتفاق يتضمّن "إطلاق سراح عشرة من الأسرى الإسرائيليين وعدد من الجثث، مقابل إطلاق سراح عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين، وذلك بضمان الوسطاء".



وأشارت إلى أنها تنتظر الردّ النهائي على هذا الإطار، مؤكدة أنها تبذل "جهودًا كبيرة لوقف الحرب الهمجية على قطاع غزة".









رام الله - دنيا الوطنأعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء اليوم الأربعاء، توصلها إلى اتفاق مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف على إطار عام يحقق "وقفًا دائمًا لإطلاق النار، وانسحابًا كاملًا لقوات الاحتلال من قطاع غزة، وتدفّق المساعدات، وتولّي لجنة مهنية إدارة شؤون القطاع فور الإعلان عن الاتفاق".