600 يوم على حرب الإبادة: مؤشرات كارثية تعصف بالمشهد الصحي في غزة

رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الصحة بغزة، بأنه بعد 600 يوم على الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، فإن هناك مؤشرات كارثية تعصف بالمشهد الصحي والإنساني في القطاع.وقالت الصحة في تقرير لها، اليوم الأربعاء، إن 22 مستشفى من أصل 38 خرجت على الخدمة، كما أن 47% من قائمة الأدوية الأساسية رصيدها صفر، كما أن 65% من قائمة المستهلكات الطبية رصيدها صفر.وأضافت أن 30 مركز رعاية أولية من أصل 105 فقط تعمل حاليا، فيما نسبة إشغال الأسرة تجاوزت 106%، كما أن 50 غرفة عمليات من أصل 104 تعمل حاليا في ظروف كارثية.وأوضحت أن 41% من مرضى الفشل الكلوي تُوفوا خلال العدوان، فيما توفي 477 مريضا ممن ينتظرون السفر للعلاج في الخارج، فيما استُشهد 60 طفلا جراء المجاعة.وقالت، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر 25 محطة أكسجين من أصل 34، ليتبقى 9 محطات فقط تعمل بشكل جزئي.ولفتت إلى أن الاحتلال دمر 12 جهاز تصوير مقطعي من أصل 19، كما تم تدمير 7 أجهزة رنين مغناطيسي بالكامل، ليصبح قطاع غزة خاليا من أجهزة الرنين التشخيصية، مشيرة إلى وجود عجز كبير في أجهزة التصوير الطبي.وقالت الوزارة، إن 49 مولدا كهربائيا فقط من أصل 110 تعمل في مستشفيات قطاع غزة، وهي بحاجة عاجلة إلى الصيانة وتعزيز أرصدة الوقود.