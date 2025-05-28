شؤون فلسطينية

حماس: إنكار نتنياهو وجود مجاعة بغزة تعبير عن عقلية إجرامية مريضة

حماس: إنكار نتنياهو وجود مجاعة بغزة تعبير عن عقلية إجرامية مريضة
نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الأربعاء، إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "الوقحة" التي أنكر فيها وجود مجاعة في غزة تعكس "عقلية إجرامية مريضة تشكل خطرا على العالم"، وتثبت ارتكاب جرائم حرب في القطاع المحاصر.

جاء ذلك في بيان للحركة تعليقا على تصريحات لنتنياهو أقر فيها باعتقال آلاف الفلسطينيين في غزة وتصويرهم عراة، زاعما أنه لا تظهر عليهم آثار سياسة التجويع الممنهج التي تنتهجها إسرائيل في القطاع المحاصر منذ 600 يوم.

واعتبرت الحركة أن تصريحات نتنياهو التي أنكر فيها وجود مجاعة في غزة، مستشهدا باعتقال آلاف المدنيين وتصويرهم عراة، تعكس "عقلية إجرامية مريضة" تشكل خطرا على العالم والقيم الإنسانية.

وأضافت أن "التصريحات تمثل اعترافا بجرائم إذلال جماعي، وتوثيقا لما أظهرته صور المعتقلين العزل الذين جُرّدوا من ملابسهم وأُهينوا على يد جنود الاحتلال".

وتابعت أن "هذه التصريحات تعكس انفصالا عن الإنسانية، واستهتارا بمعاناة مليوني نازح، قضى المئات منهم جوعا ومرضا وفق تقارير أممية".

ودعت الحركة المؤسسات القضائية الدولية إلى "توثيق هذه التصريحات الإجرامية، والعمل على استكمال إجراءات محاسبة الكيان الفاشي، وجلب قادته للعدالة"، وفق البيان ذاته.

والثلاثاء، قال نتنياهو في محاولة لتبرير سياسة التجويع الإسرائيلية ضد المدنيين في غزة: "نأخذ آلاف الأسرى ونصورهم ونطلب منهم خلع قمصانهم للتأكد من عدم وجود أحزمة ناسفة".

وأضاف في كلمة خلال "المؤتمر الدولي لمكافحة معاداة السامية"، الذي نظمته وزارة الخارجية الإسرائيلية بالقدس الغربية: "آلاف وآلاف من الأسرى يخلعون قمصانهم، ولا ترى أي واحد منهم هزيلًا منذ بداية الحرب وحتى اليوم، بل ترون العكس تماما"، وفق تعبيره.

وبتجويع متعمد يمهد لتهجير قسري، وفق الأمم المتحدة، دفعت إسرائيل 2.4 مليون فلسطيني في غزة إلى المجاعة، بإغلاقها المعابر لمدة 90 يوما بوجه المساعدات الإنسانية ولا سيما الغذاء، حسب المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع.

ومنذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير التهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، نحو 177 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.

ومنذ 18 عاما تحاصر إسرائيل غزة، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.

أخبار ذات صلة

حماس: توصلنا لاتفاق مع ويتكوف على إطار عام بشأن غزة وننتظر الرد النهائي

حماس: توصلنا لاتفاق مع ويتكوف على إطار عام بشأن غزة وننتظر الرد النهائي

بابا الفاتيكان يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة

بابا الفاتيكان يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة

600 يوم على حرب الإبادة: مؤشرات كارثية تعصف بالمشهد الصحي في غزة

600 يوم على حرب الإبادة: مؤشرات كارثية تعصف بالمشهد الصحي في غزة

حماس: إنكار نتنياهو وجود مجاعة بغزة تعبير عن عقلية إجرامية مريضة

حماس: إنكار نتنياهو وجود مجاعة بغزة تعبير عن عقلية إجرامية مريضة

مؤسسة &quot;غزة الإنسانية&quot; تعلن وقف توزيع المساعدات مؤقتاً

مؤسسة "غزة الإنسانية" تعلن وقف توزيع المساعدات مؤقتاً

الرئيس عباس يتسلّم التقرير السنوي لهيئة مكافحة الفساد لعام 2024

الرئيس عباس يتسلّم التقرير السنوي لهيئة مكافحة الفساد لعام 2024

&quot;الخارجية&quot; تشدد على ضرورة فتح المعابر ووقف تفشي المجاعة في قطاع غزة

"الخارجية" تشدد على ضرورة فتح المعابر ووقف تفشي المجاعة في قطاع غزة

(يونيسف): استشهاد وإصابة 50 ألف طفل في قطاع غزة منذ بدء العدوان

(يونيسف): استشهاد وإصابة 50 ألف طفل في قطاع غزة منذ بدء العدوان

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

بابا الفاتيكان يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة

بابا الفاتيكان يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة

حماس: إنكار نتنياهو وجود مجاعة بغزة تعبير عن عقلية إجرامية مريضة

حماس: إنكار نتنياهو وجود مجاعة بغزة تعبير عن عقلية إجرامية مريضة

الرئيس عباس يتسلّم التقرير السنوي لهيئة مكافحة الفساد لعام 2024

الرئيس عباس يتسلّم التقرير السنوي لهيئة مكافحة الفساد لعام 2024

&quot;الخارجية&quot; تشدد على ضرورة فتح المعابر ووقف تفشي المجاعة في قطاع غزة

"الخارجية" تشدد على ضرورة فتح المعابر ووقف تفشي المجاعة في قطاع غزة

(يونيسف): استشهاد وإصابة 50 ألف طفل في قطاع غزة منذ بدء العدوان

(يونيسف): استشهاد وإصابة 50 ألف طفل في قطاع غزة منذ بدء العدوان

الاتحاد الأوروبي يؤكد ضرورة عدم تسييس المساعدات الإنسانية أو عسكرتها

الاتحاد الأوروبي يؤكد ضرورة عدم تسييس المساعدات الإنسانية أو عسكرتها

&quot;الصحة&quot; بغزة تحذّر: نقص حاد في الأكسجين بالمستشفيات يهدد حياة المرضى

"الصحة" بغزة تحذّر: نقص حاد في الأكسجين بالمستشفيات يهدد حياة المرضى

متحدّياً المحكمة الجنائية الدولية.. المتطرف بن غفير يتوعد بمواصلة الاستعمار بالضفة

متحدّياً المحكمة الجنائية الدولية.. المتطرف بن غفير يتوعد بمواصلة الاستعمار بالضفة

منوعات

أمينة خليل تحتفل بزفافها في سرية تامة

أمينة خليل تحتفل بزفافها في سرية تامة

بعد فيديو &quot;التحرش&quot;.. نادين نجيم تهدد باللجوء للقضاء

بعد فيديو "التحرش".. نادين نجيم تهدد باللجوء للقضاء

تامر حسني يكشف عملية احتيال واسعة باسمه في بلد عربي

تامر حسني يكشف عملية احتيال واسعة باسمه في بلد عربي

بعد عاصفة من الجدل.. باسم ياخور في دمشق لأول مرة منذ سقوط الأسد

بعد عاصفة من الجدل.. باسم ياخور في دمشق لأول مرة منذ سقوط الأسد

سوريا:ملابسات تخريب حفل فني للمطرب محمد الشيخ في إدلب

سوريا:ملابسات تخريب حفل فني للمطرب محمد الشيخ في إدلب

حفل شاكيرا يثير أزمة صحية في أمريكا.. مخاوف من تفشي مرض فيروسي شديد العدوى

حفل شاكيرا يثير أزمة صحية في أمريكا.. مخاوف من تفشي مرض فيروسي شديد العدوى

أسانج يخطف الأنظار بمهرجان كان بقميص يحمل أسماء 4986 طفلاً قتلوا بغزة

أسانج يخطف الأنظار بمهرجان كان بقميص يحمل أسماء 4986 طفلاً قتلوا بغزة

أحمد السقا يفاجئ جمهوره بإعلان انفصاله عن مها الصغير بعد 26 عاماً من الزواج

أحمد السقا يفاجئ جمهوره بإعلان انفصاله عن مها الصغير بعد 26 عاماً من الزواج

استشهاد الممثلة الفلسطينية ابتسام نصار و13 فردًا من عائلتها

استشهاد الممثلة الفلسطينية ابتسام نصار و13 فردًا من عائلتها

اليوتيوبر الهندية الحسناء ملهوترا في قبضة الأمن بتهمة التجسس لصالح باكستان

اليوتيوبر الهندية الحسناء ملهوترا في قبضة الأمن بتهمة التجسس لصالح باكستان

عربي

كانت تستعد لنقل مجموعة من الحجاج ..فيديو يوثق تدمير &quot;آخر طائرة&quot; في مطار صنعاء

كانت تستعد لنقل مجموعة من الحجاج ..فيديو يوثق تدمير "آخر طائرة" في مطار صنعاء

سوريا تحدّد تاريخاً لإعادة افتتاح بورصتها المالية

سوريا تحدّد تاريخاً لإعادة افتتاح بورصتها المالية

كاتس: دمّرنا &quot;الطائرة الأخيرة&quot; للحوثيين في غارات للجيش على مطار صنعاء

كاتس: دمّرنا "الطائرة الأخيرة" للحوثيين في غارات للجيش على مطار صنعاء

الجزائر تفكك شبكة إجرامية دولية تمتهن تهريب الأدوية وتزوير النقود والشعوذة

الجزائر تفكك شبكة إجرامية دولية تمتهن تهريب الأدوية وتزوير النقود والشعوذة