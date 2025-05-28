مؤسسة "غزة الإنسانية" تعلن وقف توزيع المساعدات مؤقتاً

رام الله - دنيا الوطنأعلنت "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من إسرائيل وأمريكا، عن إيقاف توزيع المساعدات في قطاع غزة مؤقتاً، بسبب ما قالت إنه "حالات الشغب وعدم الالتزام من بعض الأفراد".وأضافت المؤسسة، في بيان لها، اليوم الأربعاء: "نعمل على ترتيب الأمور لضمان السلامة والتنظيم".ومسائ الثلاثاء، استشهد ثلاثة مواطنين على الأقل وأُصيب العشرات، برصاص وقصف مدفعي لقوات الاحتلال الإسرائيلي، غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.وأفادت مصادر محلية بأنه تم انتشال جثامين ثلاثة شهداء، في حين استقبل مستشفى الصليب الأحمر في رفح 46 مصابًا، جراء استهداف إسرائيلي لمواطنين كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات إنسانية غرب المدينة.وشهد الموقع تدافع آلاف المواطنين نحو مركز توزيع المساعدات التابع لمؤسسة "غزة الإنسانية"، والتي أعلنت عن بدء عمليات توزيع الإمدادات في جنوب قطاع غزة، بإدارة شركة أمنية أميركية، وبحماية من جيش الاحتلال.وأدى اقتحام المنطقة وإطلاق قوات الاحتلال النار تجاه المواطنين إلى انسحاب عناصر الشركة الأمنية الأميركية، في ظل تحليق مروحيات عسكرية إسرائيلية، كما أطلقت قوات الاحتلال قذائف مدفعية بالقرب من تجمعات المواطنين.ومنذ الثاني من آذار / مارس الماضي، يواصل الاحتلال سياسة تجويع ممنهجة بحق نحو 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة، من خلال إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات المتكدسة على الحدود، ما تسبب في دخول القطاع مرحلة المجاعة، وأودى بحياة العديد من المواطنين.ومنذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر 2023، تواصل قوات الاحتلال ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت – حتى الآن – عن استشهاد 54,084 مواطنًا، معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة 123,308 آخرين، في حصيلة غير نهائية، نظرًا لوجود ضحايا لا تزال جثامينهم تحت الأنقاض أو في مناطق يصعب الوصول إليها بسبب استمرار العدوان.