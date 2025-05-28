الثاني خلال شهر.. إيران تعدم متهماً بالتجسس لصالح إسرائيل

رام الله - دنيا الوطنأعلن القضاء الإيراني، اليوم الأربعاء، تنفيذ حكم الإعدام بحق شخص يُدعى "بدرام مدني"، بعد إدانته بالتجسس لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (موساد)، والحصول على أموال بطرق غير مشروعة، وفقاً لإعلان رسمي.ونقلت وكالة (إيلنا) عن المركز الإعلامي للسلطة القضائية الإيرانية، أن المتهم أُوقف في طهران عام 2020، ووجّهت إليه تهم بالتعاون مع (موساد)، وتجنيد عناصر وجمع معلومات سرّية ونقلها إلى ضابط الاتصال عبر نظام تواصل آمن.وأوضحت وفقاً للوثائق الموجودة في ملف القضية نقلاً عن القضاء الإيراني، أن مدني قام خلال فترة تعاونه مع (موساد) بإرسال معلومات حساسة تتعلق بمواقع وجود معدات بنى تحتية، كما التقى ضابط استخبارات إسرائيلي في السفارة الإسرائيلية في بروكسل.كما أفاد القضاء بأن الوثائق أشارت كذلك إلى أنه تم العثور، أثناء استعادة البيانات من أجهزته الإلكترونية، على رسائل تبادلها مع ضابط الموساد، تحتوي على تعليمات بتصنيف المعلومات وإرسالها إلى القسم الفني التابع للجهاز الاستخباراتي الإسرائيلي، وأنه قام أيضاً خلال فترة تعاونه بالسفر إلى إسرائيلوأكدت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية ومقرها النرويج أن الرجل اعتقل قبل نحو ست سنوات.وبحسب موقع المنظمة الإلكتروني، أعدمت السلطات 478 شخصا على الأقل في إيران العام الجاري حتى الآن.وقبل شهر، نفذت إيران حكم الإعدام في رجل وصفه القضاء بأنه "جاسوس كبير".وأفاد نشطاء حقوق الإنسان نقلا عن أقاربه آنذاك أنه "خضع لمحاكمة غير عادلة وجرى انتزاع الاعترافات منه تحت التعذيب".