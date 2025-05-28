الرئيس عباس يتسلّم التقرير السنوي لهيئة مكافحة الفساد لعام 2024

رام الله - دنيا الوطنتسلم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، التقرير السنوي لهيئة مكافحة الفساد لعام 2024، وذلك خلال استقباله رئيس الهيئة رائد رضوان.وأطلع رضوان، الرئيس عباس، على أبرز نتائج التقرير السنوي للهيئة، وما تضمنه حول عدد البلاغات التي تلقتها الهيئة، وعدد الاحالات للنيابة العامة، والأحكام الصادرة عن محكمة مكافحة الفساد خلال العام المنصرم.وأكد رئيس هيئة مكافحة الفساد، أن الهيئة تعمل وفق الإستراتيجية الوطنية لتنفيذ عمل الهيئة وفق أعلى المعايير الدولية، ووضعت إجراءات وقائية لمنع وقوع جرائم الفساد في المؤسسات الخاضعة لعملها.وأكد الرئيس الفلسطيني دعمه الكامل لعمل هيئة مكافحة الفساد وطواقمها، مشيدا بالدور الذي تقوم به، مشدداً على أهمية تعزيز قيم النزاهة والشفافية في المؤسسات العامة الفلسطينية.