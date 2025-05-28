ماكرون: فرنسا تريد حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطنأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، رغبته في رؤية نهاية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي عن طريق حل الدولتين، وقال إنه لا توجد معايير مزدوجة في السياسة الفرنسية تجاه الشرق الأوسط.وأضاف ماكرون متحدثا من إندونيسيا "الحل السياسي وحده هو الذي سيجعل من الممكن استعادة السلام والبناء على المدى الطويل".وتابع: "سننظم قريبا، بالتعاون مع السعودية، مؤتمرا في نيويورك لإعطاء زخم جديد للاعتراف بالدولة الفلسطينية".ومن المقرّر أن تترأس فرنسا بالاشتراك مع السعودية مؤتمراً دولياً في نيويورك، بين 17 و20 يونيو/ حزيران المقبل، لإعطاء دفع لحلّ الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية. وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الأسبوع الماضي، أنّ فرنسا عازمة على الاعتراف بدولة فلسطين، وهو قرار من المرجح أن يتسبب باضطرابات في العلاقة مع إسرائيل.