"المطبخ العالمي": شاحنات المساعدات لغزة محتجزة وإسرائيل لم تفتح ممرات آمنة

رام الله - دنيا الوطنأفادت مؤسسة (المطبخ المركزي العالمي) القائمة على تزويد سكان قطاع غزة بالمساعدات وتكايا الطعام، بأنها لا تستطيع إيصال المساعدات إلى قطاع غزة في الوقت الحالي.ووضحت في بيان لها الأربعاء، أن "الجيش الإسرائيلي لم يوفر بعد طرقًا آمنة لإيصال الإمدادات إلى مطابخنا". مشيرةً إلى أنه سمح لشاحنات بدخول معبر كرم أبو سالم إلا أنها ما زالت محجوزة.ومنذ الثاني من مارس/آذار الماضي، يواصل الاحتلال سياسة تجويع ممنهجة بحق نحو 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة، من خلال إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات المتكدسة على الحدود، ما تسبب في دخول القطاع مرحلة المجاعة، وأودى بحياة العديد من المواطنين.ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تواصل قوات الاحتلال ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت – حتى الآن – عن استشهاد 54,056 مواطنًا، معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة 123,129 آخرين، في حصيلة غير نهائية، نظرًا لوجود ضحايا لا تزال جثامينهم تحت الأنقاض أو في مناطق يصعب الوصول إليها بسبب استمرار العدوان.