صحيفة إسرائيلية تكشف تكلفة الحرب على قطاع غزة حتى نهاية 2024

رام الله - دنيا الوطنكشفت صحيفة (كالكاليست) الإسرائيلية، الأربعاء، بأن التكلفة الإجمالية للحرب، بما في ذلك المساعدات الأمريكية، بلغت نحو 142 مليار شيكل حتى نهاية عام 2024.وأوضحت الصحيفة أن النفقات الصافية، دون احتساب المساعدات الأمريكية، بلغت 121.3 مليار شيكل، من بينها نحو 96.4 مليار شيكل نفقات أمنية، و24.9 مليار شيكل نفقات مدنية.ووفق ما أوردته (كالكاليست) فإن أعلى نسبة إنفاق سُجّلت خلال ديسمبر 2023، حيث بلغت نفقات الحرب في ذلك الشهر وحده 17.2 مليار شيكل.وبحسب البيانات، ساهمت الحرب في رفع نسبة العجز بـ1.4% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023، و4.8% في عام 2024، ليصل مجموع العجز إلى نحو 106.2 مليار شيكل حتى نهاية 2024. كما تسببت الحرب في تراجع إيرادات الضرائب، وهي خسائر يصعب تقديرها بدقة حتى الآن.