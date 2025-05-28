شؤون فلسطينية

الاتحاد الأوروبي يؤكد ضرورة عدم تسييس المساعدات الإنسانية أو عسكرتها

الاتحاد الأوروبي يؤكد ضرورة عدم تسييس المساعدات الإنسانية أو عسكرتها
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكد الاتحاد الأوروبي ضرورة عدم تسييس المساعدات الإنسانية أو عسكرتها، مجددا دعوته إلى استئناف تقديم المساعدات فوراً ودون عوائق وبشكل مستدام على نطاق واسع، بما يتناسب مع احتياجات السكان المدنيين في غزة.

جاء ذلك في بيان صادر عن الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس.

وأضافت: لا يمكن التسامح مع العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة، والاستخدام غير المتناسب للقوة، ومقتل المدنيين، وأن استمرار استهداف البنية التحتية المدنية أمر مرفوض.

وتابعت كالاس: "تجب العودة إلى وقف إطلاق النار، بما يؤدي إلى إطلاق سراح جميع الرهائن، وإنهاء الأعمال العدائية نهائيا عبر المفاوضات".

كما أدان الاتحاد الأوروبي عنف المستعمرين المستمر في الضفة الغربية بما فيها القدس، لافتا إلى أن حملات الترهيب والاعتداءات الجسدية واللفظية، وتدمير الممتلكات والمنازل وإحراقها، ستؤدي إلى تهجير مجتمعات فلسطينية بأكملها، داعيا دولة الاحتلال إلى اتخاذ خطوات حاسمة وفورية لمعالجة هذه القضية وضمان محاسبة مرتكبي هذه الجرائم.

ولفت إلى أن التحريض على العنف وترهيب السكان والصحفيين بالقدس يقوّضان المكانة والطابع الخاص لها ولبلدتها القديمة.

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