"الصحة" بغزة تحذّر: نقص حاد في الأكسجين بالمستشفيات يهدد حياة المرضى

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأربعاء، عن تزايد الحاجة لإنتاج كميات مضاعفة من الأكسجين الطبي داخل أقسام المستشفيات، خاصة في أقسام العناية المركزة، والعمليات، وحضانات الأطفال، والطوارئ، في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة.وأفادت الوزارة في تصريح لها، أن 25 محطة أكسجين من أصل 34 قد دُمّرت بالكامل خلال الاجتياح الذي طال المستشفيات، فيما تعمل تسع محطات فقط بشكل جزئي، ولا تغطي احتياجات المرضى المتزايدة.وأكدت وزارة الصحة أن توقف أو تعطل المحطات المتبقية ينذر بلحظات كارثية تهدد استمرار تقديم الرعاية الطبية، مطالبة الجهات المعنية كافة بالتحرك العاجل لإدخال محطات أكسجين بشكل فوري.