(وول ستريت جورنال): المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أعدّ أوامر اعتقال بن غفير وسموتريتش

رام الله - دنيا الوطنذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأميركية، نقلًا عن مسؤولين حاليين وسابقين في المحكمة الجنائية الدولية، أن المدعي العام كريم خان كان يُحضّر، قبل بدء إجازته السنوية، لطلب إصدار أوامر اعتقال بحق الوزيرين الإسرائيليين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، بتهمة توسيع المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية.وأوضحت الصحيفة أن عددًا من المسؤولين والخبراء القانونيين أبدوا شكوكهم حيال إمكانية المضي قدمًا في هذه الخطوة، في ظل غياب المدعي العام الرئيسي.وبحسب الصحيفة، فقد حذر أولئك الخبراء من لجوء الولايات المتحدة إلى" شل عمل المحكمة الجنائية الدولية بعزلها فعليا عن النظام المالي الأميركي وهو ما قد يعرضها لتهديد وجودي".كما نقلت" وول ستريت جورنال" عن مسؤولين مقربين من المحكمة الجنائية الدولية قولهم إن قضاة المحكمة" أمروا بالسرية التامة عند إيداع أي طلبات جديدة لإصدار أوامر باعتقال مسؤولين إسرائيليين أو من حركة حماس".وقبل أسبوعين فرضت الإدارة الأميركية عقوبات على كريم خان المدعي بعد أسبوع على توقيع الرئيس دونالد ترامب مرسوما رئاسيا بهذا الشأن.وقالت وزارة الخزانة الأميركية حينئذ إنها "فرضت عقوبات على خان عملا بأحكام الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في 6 فبراير/شباط، والذي يقضي بمعاقبة الجنائية الدولية لإصدارها مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة".وكان خان، وهو بريطاني الجنسية، قد بدأ الإجراءات التي دفعت المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق كل من نتنياهو وغالانت في نهاية عام 2024.ووجد قضاة المحكمة الجنائية الدولية أن هناك "أسبابا معقولة" للاشتباه في ارتكاب الرجلين جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.وأوضحت أن جرائم الحرب المنسوبة إلى نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاحا للحرب، كما تشمل جرائم ضد الإنسانية تتمثل في القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية.