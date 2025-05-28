ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 54,084 شهيداً

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 54,084 شهيدًا و123,308 إصابة.وأفادت الوزارة، في تثريرها اليومي، بأن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 فقط، بلغت 3,924 شهيدًا و11,267 إصابة.وبحسب الوزارة، فإنه خلال الـ24 ساعة الماضية، وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 28 جثمان شهيداً، بينهم خمسة شهداء انتُشلوا من تحت الأنقاض، و179 إصابة، في حصيلة لا تشمل مستشفيات محافظة شمال القطاع بسبب صعوبة الوصول إليها.وأكدت الوزارة استمرار وجود عدد من المفقودين تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بفعل القصف والاستهدافات المتواصلة.