"الدفاع المدني" بغزة يناشد المنظمات الدولية لدعم خدمات الإسعاف المعطّلة في رفح

رام الله - دنيا الوطنناشدت المديرية العامة للدفاع المدني، منظمة الصحة العالمية وكافة المنظمات الإنسانية، بالتدخل العاجل لإعادة تفعيل خدماتها الإسعافية في محافظة رفح، ودعمها بمركبتي إسعاف لتلبية الاحتياجات الملحة في المنطقة.وأوضحت المديرية، في تصريح لها، الأربعاء، أن خدماتها الإسعافية متعطلة منذ مارس الماضي، بعد أن دمّر الاحتلال الإسرائيلي مركبة الإسعاف الوحيدة خلال حادثة إعدام أفراد الدفاع المدني والهلال الأحمر الفلسطيني في منطقة تل السلطان جنوب قطاع غزة.وأكدت أنها تواجه معيقات كبيرة في نقل المصابين وجثامين الشهداء إلى المستشفيات أثناء تنفيذ المهمات، ما يضطرها أحيانًا إلى استخدام عربات مدنية وأخرى تجرها الحيوانات.وحذّرت خلال التصريح من خطورة ترك آلاف المواطنين في مناطق جنوب القطاع بدون خدمة إسعافية، داعية الدول والمنظمات الإنسانية إلى التدخل العاجل وتوفير سيارات ومستلزمات الإسعاف لدعم عمل الدفاع المدني.