متحدّياً المحكمة الجنائية الدولية.. المتطرف بن غفير يتوعد بمواصلة الاستعمار بالضفة

رام الله - دنيا الوطنتوعد وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، المتطرف إيتمار بن غفير، اليوم الأربعاء، بمواصلة توسيع الاستعمار في الضفة الغربية المحتلة، مقللا من أهمية إصدار مذكرة اعتقال بحقه من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.وقال زعيم حزب (القوة اليهودية) اليميني المتطرف في منشور على منصة (إكس): "لديّ رسالة واضحة واحدة إلى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي: لن يثنيني أي أمر اعتقال من أي نوع عن مواصلة العمل من أجل شعب إسرائيل وأرض إسرائيل".وأضاف: "المدعي العام في لاهاي لا يخيفني، ولا يهددني، وسأبذل كل ما في وسعي لحماية شعبي، حتى لو كلّفني ذلك إصدار أمر اعتقال".وتابع بن غفير: "عندما تكون لاهاي ضدي، فأعلم أنني على الطريق الصحيح".وجاءت تصريحات بن غفير عقب تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، اليوم الأربعاء، قالت فيه إن المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، كريم خان، خطّط لإصدار مذكرتي اعتقال ضد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، على خلفية دورهما في "توسيع الاستعمار في الضفة الغربية