دولي

زيلينسكي يدعو إلى قمة ثلاثية مع ترامب وبوتين

زيلينسكي يدعو إلى قمة ثلاثية مع ترامب وبوتين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
دعا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إلى عقد قمة ثلاثية مع الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين، في إطار جهوده لدفع موسكو إلى وقف عمليتها العسكرية التي بدأت قبل ثلاث سنوات.

وقال زيلينسكي في تصريحات صحفية، نُشرت الأربعاء: "إذا لم يكن بوتين مرتاحًا لاجتماع ثنائي، أو إذا كان الجميع يفضلون بأن يكون الاجتماع ثلاثيًا، فلا مانع لدي. أنا مستعد لأي صيغة".

كما دعا زيلينسكي نظيره الأميركي إلى فرض حزمة عقوبات مشددة على قطاعي الطاقة والمصارف الروسيين، ردًا على الضربات الجوية الروسية على أوكرانيا ورفض موسكو الموافقة على وقف لإطلاق النار.

وأضاف أن أوكرانيا ما زالت بانتظار تسلّم مذكرة وعدت بها روسيا بشأن مطالبها المتعلقة بالتوصل إلى اتفاق سلام، متهمًا موسكو بتعطيل المحادثات ورفض إيقاف غزوها. وأوضح أن موسكو تعهدت بتسليم كييف "ما يرونه بأنها الخطوات التالية وتوضيح إن كانت روسيا قادرة على دعم وقف إطلاق النار"، مؤكدًا أن أوكرانيا ستطّلع على هذه المقترحات وسترد عليها فور تلقيها.

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن روسيا تحشد "أكثر من 50 ألف" جندي عند خط الجبهة في منطقة سومي الحدودية شمال شرقي البلاد، حيث سيطر الجيش الروسي على عدة قرى في محاولة لإقامة منطقة عازلة داخل الأراضي الأوكرانية. وقال زيلينسكي: "يحشدون الآن أيضًا القوات في جبهة سومي. أكثر من 50 ألفًا".

في الأثناء، يتواصل التصعيد الميداني بين البلدين، حيث أعلنت روسيا، الأربعاء، أنها أسقطت خلال الليل 296 طائرة مسيّرة أوكرانية، كان حوالي أربعين منها متجهًا نحو موسكو، ما تسبب في اضطرابات بحركة مطارات العاصمة لساعات، وفقًا للسلطات.

ويُعد هذا الهجوم من أكبر الهجمات التي استهدفت الأراضي الروسية منذ بدء الحرب على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، ويماثل ضربات بطائرات مسيرة أوكرانية استهدفت موسكو ومدنًا أخرى في الأسبوع الماضي.

وتبادلت روسيا وأوكرانيا إطلاق الصواريخ بكثافة خلال الأسبوع الماضي، وذكر زيلينسكي يوم الإثنين أن روسيا أطلقت أكثر من 900 صاروخ على أهداف أوكرانية خلال ثلاثة أيام انتهت صباح الإثنين، فيما بدأت أعداد الصواريخ بالانخفاض تدريجيًا من ليل الإثنين إلى صباح الثلاثاء.

أخبار ذات صلة

نتنياهو: اغتلنا محمد السنوار وسنحقق &quot;النصر المطلق&quot; على حماس

نتنياهو: اغتلنا محمد السنوار وسنحقق "النصر المطلق" على حماس

الثاني خلال شهر.. إيران تعدم متهماً بالتجسس لصالح إسرائيل

الثاني خلال شهر.. إيران تعدم متهماً بالتجسس لصالح إسرائيل

ماكرون: فرنسا تريد حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني

ماكرون: فرنسا تريد حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني

صحيفة إسرائيلية تكشف تكلفة الحرب على قطاع غزة حتى نهاية 2024

صحيفة إسرائيلية تكشف تكلفة الحرب على قطاع غزة حتى نهاية 2024

(وول ستريت جورنال): المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أعدّ أوامر اعتقال بن غفير وسموتريتش

(وول ستريت جورنال): المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أعدّ أوامر اعتقال بن غفير وسموتريتش

زيلينسكي يدعو إلى قمة ثلاثية مع ترامب وبوتين

زيلينسكي يدعو إلى قمة ثلاثية مع ترامب وبوتين

عائلات أسرى الاحتلال تطالب ترامب بالتدخل لإنهاء الحرب وعقد صفقة تبادل

عائلات أسرى الاحتلال تطالب ترامب بالتدخل لإنهاء الحرب وعقد صفقة تبادل

أميركا توقف التوصية بلقاح كورونا للحوامل والأطفال الأصحاء

أميركا توقف التوصية بلقاح كورونا للحوامل والأطفال الأصحاء

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

بابا الفاتيكان يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة

بابا الفاتيكان يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة

حماس: إنكار نتنياهو وجود مجاعة بغزة تعبير عن عقلية إجرامية مريضة

حماس: إنكار نتنياهو وجود مجاعة بغزة تعبير عن عقلية إجرامية مريضة

&quot;الخارجية&quot; تشدد على ضرورة فتح المعابر ووقف تفشي المجاعة في قطاع غزة

"الخارجية" تشدد على ضرورة فتح المعابر ووقف تفشي المجاعة في قطاع غزة

(يونيسف): استشهاد وإصابة 50 ألف طفل في قطاع غزة منذ بدء العدوان

(يونيسف): استشهاد وإصابة 50 ألف طفل في قطاع غزة منذ بدء العدوان

الاتحاد الأوروبي يؤكد ضرورة عدم تسييس المساعدات الإنسانية أو عسكرتها

الاتحاد الأوروبي يؤكد ضرورة عدم تسييس المساعدات الإنسانية أو عسكرتها

&quot;الصحة&quot; بغزة تحذّر: نقص حاد في الأكسجين بالمستشفيات يهدد حياة المرضى

"الصحة" بغزة تحذّر: نقص حاد في الأكسجين بالمستشفيات يهدد حياة المرضى

متحدّياً المحكمة الجنائية الدولية.. المتطرف بن غفير يتوعد بمواصلة الاستعمار بالضفة

متحدّياً المحكمة الجنائية الدولية.. المتطرف بن غفير يتوعد بمواصلة الاستعمار بالضفة

الأمم المتحدة: غزة تُمحى أمام أعيننا ولا مكان آمناً في القطاع

الأمم المتحدة: غزة تُمحى أمام أعيننا ولا مكان آمناً في القطاع

منوعات

بعد فيديو &quot;التحرش&quot;.. نادين نجيم تهدد باللجوء للقضاء

بعد فيديو "التحرش".. نادين نجيم تهدد باللجوء للقضاء

تامر حسني يكشف عملية احتيال واسعة باسمه في بلد عربي

تامر حسني يكشف عملية احتيال واسعة باسمه في بلد عربي

بعد عاصفة من الجدل.. باسم ياخور في دمشق لأول مرة منذ سقوط الأسد

بعد عاصفة من الجدل.. باسم ياخور في دمشق لأول مرة منذ سقوط الأسد

سوريا:ملابسات تخريب حفل فني للمطرب محمد الشيخ في إدلب

سوريا:ملابسات تخريب حفل فني للمطرب محمد الشيخ في إدلب

حفل شاكيرا يثير أزمة صحية في أمريكا.. مخاوف من تفشي مرض فيروسي شديد العدوى

حفل شاكيرا يثير أزمة صحية في أمريكا.. مخاوف من تفشي مرض فيروسي شديد العدوى

أسانج يخطف الأنظار بمهرجان كان بقميص يحمل أسماء 4986 طفلاً قتلوا بغزة

أسانج يخطف الأنظار بمهرجان كان بقميص يحمل أسماء 4986 طفلاً قتلوا بغزة

أحمد السقا يفاجئ جمهوره بإعلان انفصاله عن مها الصغير بعد 26 عاماً من الزواج

أحمد السقا يفاجئ جمهوره بإعلان انفصاله عن مها الصغير بعد 26 عاماً من الزواج

استشهاد الممثلة الفلسطينية ابتسام نصار و13 فردًا من عائلتها

استشهاد الممثلة الفلسطينية ابتسام نصار و13 فردًا من عائلتها

اليوتيوبر الهندية الحسناء ملهوترا في قبضة الأمن بتهمة التجسس لصالح باكستان

اليوتيوبر الهندية الحسناء ملهوترا في قبضة الأمن بتهمة التجسس لصالح باكستان

&quot;ميس رايتشل&quot;.. نجمة الأطفال التي كسرت صمتها من أجل غزة

"ميس رايتشل".. نجمة الأطفال التي كسرت صمتها من أجل غزة

عربي

سوريا تحدّد تاريخاً لإعادة افتتاح بورصتها المالية

سوريا تحدّد تاريخاً لإعادة افتتاح بورصتها المالية

كاتس: دمّرنا &quot;الطائرة الأخيرة&quot; للحوثيين في غارات للجيش على مطار صنعاء

كاتس: دمّرنا "الطائرة الأخيرة" للحوثيين في غارات للجيش على مطار صنعاء

الجزائر تفكك شبكة إجرامية دولية تمتهن تهريب الأدوية وتزوير النقود والشعوذة

الجزائر تفكك شبكة إجرامية دولية تمتهن تهريب الأدوية وتزوير النقود والشعوذة

الرئيس السوري أحمد الشرع: من قلب حلب أعلن للعالم أن حربنا مع الطغاة انتهت

الرئيس السوري أحمد الشرع: من قلب حلب أعلن للعالم أن حربنا مع الطغاة انتهت