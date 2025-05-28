عائلات أسرى الاحتلال تطالب ترامب بالتدخل لإنهاء الحرب وعقد صفقة تبادل

رام الله - دنيا الوطنطالبت عائلات أسرى الاحتلال في قطاع غزة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتدخل من أجل إنهاء الحرب وعقد صفقة لإعادة أبنائهم.وقالت العائلات في بيان: "نقول للمسؤولين: أوقفوا الحرب وأعيدوا المختطفين قبل نفاد الوقت"، مؤكدين أن "الحرب لن تنتهي إلا بحل سياسي، فلا يمكن أن تكون حربًا أبدية".وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن هناك مظاهرة قبالة منزل الرئيس إسحاق هرتسوغ للمطالبة بإعادة المحتجزين تزامنا مع مرور 600 يوم على الحرب.وامتدت المظاهرة لشوارع داخل تل أبيب وبلدات في مركز إسرائيل، وشكل المئات سلسلة بشرية قرب رحوفوت وسط إسرائيل، رافعين شعارات تطالب بإعادة المحتجزين.كما شارك العشرات بمظاهرة أخرى قبالة السفارة الأميركية في تل أبيب.