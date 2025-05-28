شؤون فلسطينية

الاحتلال يعدم شاباً فلسطينياً أثناء نومه داخل منزله في قلقيلية

الاحتلال يعدم شاباً فلسطينياً أثناء نومه داخل منزله في قلقيلية
الشهيد جاسم إبراهيم السدة
رام الله - دنيا الوطن
أعدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، الشاب جاسم إبراهيم السدة (20 عامًا)، خلال اقتحامها قرية جيت، شرق قلقيلية.

وأفادت مصادر عائلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية فجرا، وداهمت عددا من المنازل، من بينها منزل عائلة الشهيد السدة.

وأضافت أن جنود الاحتلال خلعوا باب منزل الشهيد السدة وأطلقوا النار عليه داخل منزله وأصابوه بعدة رصاصات وتركوه ينزف على الأرض.

وأشارت المصادر العائلية، إلى أن قوات الاحتلال احتجزت جثمان الشهيد السدة، قبل ان تقوم بتسليمه في وقت لاحق لطواقم الهلال الأحمر الفلسطيني على مدخل القرية، والتي نقلته إلى مستشفى درويش نزال الحكومي في مدينة قلقيلية.

ولفتت تلك المصادر إلى أن الشهيد السدة هو الابن الأصغر لوالديه، وكان يعمل بائعًا على بَسطة صغيرة في القرية.

أخبار ذات صلة

حماس: توصلنا لاتفاق مع ويتكوف على إطار عام بشأن غزة وننتظر الرد النهائي

حماس: توصلنا لاتفاق مع ويتكوف على إطار عام بشأن غزة وننتظر الرد النهائي

بابا الفاتيكان يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة

بابا الفاتيكان يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة

600 يوم على حرب الإبادة: مؤشرات كارثية تعصف بالمشهد الصحي في غزة

600 يوم على حرب الإبادة: مؤشرات كارثية تعصف بالمشهد الصحي في غزة

حماس: إنكار نتنياهو وجود مجاعة بغزة تعبير عن عقلية إجرامية مريضة

حماس: إنكار نتنياهو وجود مجاعة بغزة تعبير عن عقلية إجرامية مريضة

مؤسسة &quot;غزة الإنسانية&quot; تعلن وقف توزيع المساعدات مؤقتاً

مؤسسة "غزة الإنسانية" تعلن وقف توزيع المساعدات مؤقتاً

الرئيس عباس يتسلّم التقرير السنوي لهيئة مكافحة الفساد لعام 2024

الرئيس عباس يتسلّم التقرير السنوي لهيئة مكافحة الفساد لعام 2024

&quot;الخارجية&quot; تشدد على ضرورة فتح المعابر ووقف تفشي المجاعة في قطاع غزة

"الخارجية" تشدد على ضرورة فتح المعابر ووقف تفشي المجاعة في قطاع غزة

(يونيسف): استشهاد وإصابة 50 ألف طفل في قطاع غزة منذ بدء العدوان

(يونيسف): استشهاد وإصابة 50 ألف طفل في قطاع غزة منذ بدء العدوان

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

بابا الفاتيكان يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة

بابا الفاتيكان يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة

حماس: إنكار نتنياهو وجود مجاعة بغزة تعبير عن عقلية إجرامية مريضة

حماس: إنكار نتنياهو وجود مجاعة بغزة تعبير عن عقلية إجرامية مريضة

الرئيس عباس يتسلّم التقرير السنوي لهيئة مكافحة الفساد لعام 2024

الرئيس عباس يتسلّم التقرير السنوي لهيئة مكافحة الفساد لعام 2024

&quot;الخارجية&quot; تشدد على ضرورة فتح المعابر ووقف تفشي المجاعة في قطاع غزة

"الخارجية" تشدد على ضرورة فتح المعابر ووقف تفشي المجاعة في قطاع غزة

(يونيسف): استشهاد وإصابة 50 ألف طفل في قطاع غزة منذ بدء العدوان

(يونيسف): استشهاد وإصابة 50 ألف طفل في قطاع غزة منذ بدء العدوان

الاتحاد الأوروبي يؤكد ضرورة عدم تسييس المساعدات الإنسانية أو عسكرتها

الاتحاد الأوروبي يؤكد ضرورة عدم تسييس المساعدات الإنسانية أو عسكرتها

&quot;الصحة&quot; بغزة تحذّر: نقص حاد في الأكسجين بالمستشفيات يهدد حياة المرضى

"الصحة" بغزة تحذّر: نقص حاد في الأكسجين بالمستشفيات يهدد حياة المرضى

متحدّياً المحكمة الجنائية الدولية.. المتطرف بن غفير يتوعد بمواصلة الاستعمار بالضفة

متحدّياً المحكمة الجنائية الدولية.. المتطرف بن غفير يتوعد بمواصلة الاستعمار بالضفة

منوعات

أمينة خليل تحتفل بزفافها في سرية تامة

أمينة خليل تحتفل بزفافها في سرية تامة

بعد فيديو &quot;التحرش&quot;.. نادين نجيم تهدد باللجوء للقضاء

بعد فيديو "التحرش".. نادين نجيم تهدد باللجوء للقضاء

تامر حسني يكشف عملية احتيال واسعة باسمه في بلد عربي

تامر حسني يكشف عملية احتيال واسعة باسمه في بلد عربي

بعد عاصفة من الجدل.. باسم ياخور في دمشق لأول مرة منذ سقوط الأسد

بعد عاصفة من الجدل.. باسم ياخور في دمشق لأول مرة منذ سقوط الأسد

سوريا:ملابسات تخريب حفل فني للمطرب محمد الشيخ في إدلب

سوريا:ملابسات تخريب حفل فني للمطرب محمد الشيخ في إدلب

حفل شاكيرا يثير أزمة صحية في أمريكا.. مخاوف من تفشي مرض فيروسي شديد العدوى

حفل شاكيرا يثير أزمة صحية في أمريكا.. مخاوف من تفشي مرض فيروسي شديد العدوى

أسانج يخطف الأنظار بمهرجان كان بقميص يحمل أسماء 4986 طفلاً قتلوا بغزة

أسانج يخطف الأنظار بمهرجان كان بقميص يحمل أسماء 4986 طفلاً قتلوا بغزة

أحمد السقا يفاجئ جمهوره بإعلان انفصاله عن مها الصغير بعد 26 عاماً من الزواج

أحمد السقا يفاجئ جمهوره بإعلان انفصاله عن مها الصغير بعد 26 عاماً من الزواج

استشهاد الممثلة الفلسطينية ابتسام نصار و13 فردًا من عائلتها

استشهاد الممثلة الفلسطينية ابتسام نصار و13 فردًا من عائلتها

اليوتيوبر الهندية الحسناء ملهوترا في قبضة الأمن بتهمة التجسس لصالح باكستان

اليوتيوبر الهندية الحسناء ملهوترا في قبضة الأمن بتهمة التجسس لصالح باكستان

عربي

كانت تستعد لنقل مجموعة من الحجاج ..فيديو يوثق تدمير &quot;آخر طائرة&quot; في مطار صنعاء

كانت تستعد لنقل مجموعة من الحجاج ..فيديو يوثق تدمير "آخر طائرة" في مطار صنعاء

سوريا تحدّد تاريخاً لإعادة افتتاح بورصتها المالية

سوريا تحدّد تاريخاً لإعادة افتتاح بورصتها المالية

كاتس: دمّرنا &quot;الطائرة الأخيرة&quot; للحوثيين في غارات للجيش على مطار صنعاء

كاتس: دمّرنا "الطائرة الأخيرة" للحوثيين في غارات للجيش على مطار صنعاء

الجزائر تفكك شبكة إجرامية دولية تمتهن تهريب الأدوية وتزوير النقود والشعوذة

الجزائر تفكك شبكة إجرامية دولية تمتهن تهريب الأدوية وتزوير النقود والشعوذة