كاتس: دمّرنا "الطائرة الأخيرة" للحوثيين في غارات للجيش على مطار صنعاء

رام الله - دنيا الوطنشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، سلسلة غارات جوية على مطار صنعاء الدولي في العاصمة اليمنية.وأعلن جيش الاحتلال، في بيان أنه شن عارة على مطار صنعاء الدولي واستهدف طائرة تابعة للحوثيين. وقال الجيش إن "الطائرة المُستهدفة استُخدمت لنقل عناصر نفذت عمليات إرهابية ضد إسرائيل".وفق وصفهووفقًا لتصريحات وزير جيش الاحتلال، يسرائيل كاتس، فإن الغارات استهدفت "مواقع إرهابية" في مطار صنعاء، وأسفرت عن تدمير الطائرة الأخيرة التي كانت بحوزة الحوثيين، حسب زعمه.وأضاف كاتس أن "هذه رسالة واضحة واستمرار مباشر للسياسة التي وضعناها: من يطلق النار باتجاه دولة إسرائيل سيدفع ثمناً باهظاً".وكرر كاتس تهديداته أن "الموانئ في اليمن ستتلقى ضربات قاسية، ومطار صنعاء سَيُدَمَّر مرة تلو الأخرى، وكذلك بنى تحتية إستراتيجية إضافية في المنطقة التي يستخدمها التنظيم الإرهابي الحوثي وداعموه".