شؤون فلسطينية

(أونروا): النظام الأميركي لتوزيع المساعدات في غزة "هدر للموارد"

(أونروا): النظام الأميركي لتوزيع المساعدات في غزة "هدر للموارد"
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال فيليب لازاريني، مدير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إن نظام توزيع المساعدات المدعوم أميركياً في قطاع غزة يمثل هدرًا للموارد وإلهاءً عن الفظائع.

وأضاف لازاريني، خلال تصريح صحفي، الأربعاء، أن الوضع المالي لـ(أونروا) مزرٍ ويتطلب دعمًا عاجلاً لمواصلة العمليات بعد الشهر المقبل، محذرًا من توقف الخدمات الحيوية إذا لم يتم توفير التمويل اللازم.

وانتقد لازاريني حصر توزيع المساعدات في ثلاث أو أربع نقاط فقط، مما يجبر السكان على النزوح القسري، بينما كانت الأونروا في السابق توزع المساعدات من خلال 400 نقطة في مختلف أنحاء القطاع.

وأشار إلى أن 310 من موظفي (أونروا) قُتلوا منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، مؤكدًا أن معظم مناطق القطاع تخضع حاليًا لأوامر إخلاء عسكري، ما يجعل السكان محصورين في مساحة ضيقة للغاية.

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