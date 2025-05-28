23 شهيداً بينهم 15 من عائلتين في سلسلة مجازر على قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطناستشهد 23 مواطنا وأصيب آخرون بجروح، بينهم أطفال ونساء، في قصف الاحتلال الإسرائيلي على مناطق شمال ووسط وجنوب قطاع غزة.وأفاد مصادر طبية، بأن الاحتلال ارتكب مجزرتين بحق عائلتين شمال ووسط قطاع غزة، أدت لاستشهاد 15 مواطناً بينهم أطفال ونساء.ففي حي الصفطاوي شمال مدينة غزة، استهدفت غارة لطائرات الاحتلال الحربية منزل عائلة العربيد، ما أدى إلى استشهاد تسعة أفراد وإصابة 15 آخرين.وأضاف، أن ستة مواطنين آخرين استشهدوا من أفراد عائلة "عقيلان" في مدينة دير البلح وسط القطاع، بعد استهداف منزلهم بغارة لطائرات الاحتلال الحربية.كما استشهد مواطنان في قصف ونيران الاحتلال على بلدة عبسان شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما أصيب عدد من المواطنين في قصف استهدف منزًلا لعائلة أبو مصطفى قرب مركز الشرقية في البلدة، فيما استشهد شاب آخر بنيران مسيرة للاحتلال في بلدة الفخاري شرق المدينة.ففي مخيم جباليا شمال قطاع غزة، استشهد أربعة مواطنين وأصيب آخرون في قصف الاحتلال الذي استهدف مجموعة من المواطنين قرب منطقة الفاخورة.وفي مدينة رفح، استشهدت مسنة بعد إطلاق النار عليها من قبل جنود الاحتلال بجانب مركز للمساعدات بمنطقة ميراج شمال غرب رفح جنوب قطاع غزة.وأطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيرانها باتجاه شاطئ بحر رفح جنوب قطاع غزّة.واستشهد مساء أمس، ثلاثة مواطنين وأصيب العشرات بنيران قوات الاحتلال، غرب مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.وأفادت مصادر صحفية بأنه جرى انتشال جثامين ثلاثة شهداء، فيما وصل مستشفى الصليب الأحمر برفح 46 مصابا، إثر قصف مدفعي إسرائيلي وإطلاق نار استهدف مواطنين كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات، غرب رفح.واستأنفت إسرائيل الحرب على غزة، فجر الثلاثاء 18 آذار/ مارس، من خلال تصعيد عسكري كبير شمل معظم مناطق القطاع، في أكبر خرق لوقف إطلاق النار الساري منذ 19 يناير/ كانون الثاني الماضي؛ مما أدى إلى استشهاد وإصابة المئات أغلبهم من الأطفال والنساء وكبار السن.