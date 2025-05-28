الجزائر تفكك شبكة إجرامية دولية تمتهن تهريب الأدوية وتزوير النقود والشعوذة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت المديرية العامة للأمن الوطني في الجزائر، تفكيك شبكة إجرامية دولية تقودها عناصر من رعايا أفارقة، تنشط في مجالات تهريب الأدوية، وتزوير النقود، وممارسة السحر والشعوذة، في واحدة من أبرز العمليات الأمنية الأخيرة.وأفاد بيان المديرية، اليوم، بأن شرطة الحدود الجوية بمطار هواري بومدين الدولي، وبالتنسيق مع مصالح الجمارك، أوقفت امرأة من جنسية إفريقية كانت تستعد للسفر إلى مطار دوالا بالكاميرون، وبحوزتها 1312 علبة دواء مخصصة لعلاج أمراض مزمنة، حاولت تهريبها بإخفائها في أمتعتها.وأدى التحقيق الذي تولته فرقة الشرطة القضائية المختصة، وتحت إشراف النيابة العامة، إلى الكشف عن شبكة إجرامية منظمة مكونة من سبعة أفراد، خمسة منهم من جنسيات إفريقية مختلفة، بينهم اثنان يقيمون بطريقة غير شرعية في الجزائر.وبحسب البيان، فإن التحقيقات كشفت امتداد أنشطة الشبكة لتشمل تزوير العملة، النصب والاحتيال، إلى جانب ممارسة أعمال الشعوذة، حيث عُثر خلال تفتيش أحد مساكن المشتبه فيهم على كميات ضخمة من العتاد المرتبط بهذه الجرائم.وأسفرت العملية عن حجز ما مجموعه 8913 علبة دواء كانت معدة للتهريب، إضافة إلى قصاصات ورقية بحجم الأوراق النقدية فئة 2000 دينار جزائري تُستخدم في التزوير، ومواد وطلاسم ومجسمات تماثيل تُستعمل في أعمال السحر، إلى جانب مبلغ مالي يزيد عن 41 مليون سنتيم جزائري من عائدات الأنشطة غير المشروعة، و12 ورقة نقدية من فئة 2000 دينار، وورقتين من فئة 100 يورو مطليتين بمواد مجهولة يُشتبه استخدامها في عمليات النصب.وقد تم تقديم المتورطين إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.